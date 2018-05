Langenburg Das Jagsttal lockt die Wanderer

Langenburg / Luca Schmidt

Naturfreunde kommen morgen und am Sonntag bei der Jagsttal-Wiesen-Wanderung wieder auf ihre Kosten: Auf 38,2 Kilometern zwischen Bächlingen und Gommersdorf können die ­Besucher das Jagsttal und zwischen 11 und 18 Uhr ein großes Programmangebot genießen. Auch der Langenburger Bürgermeister Wolfgang Class wandert jedes Jahr mit. „Es macht Spaß, weil das Angebot so vielfältig ist. Zum einen kann man in einer herrlichen Landschaft wandern, zum anderen gibt es sehr gutes Essen.“ Der Rathaus-Chef unterstreicht zudem, dass die kreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen Krautheim, Dörzbach, Langenburg und Mulfingen sehr gut laufe.

Öfter als einmal im Jahr könnte die Wanderung aber kaum angeboten werden. „Der Aufwand dafür wäre zu hoch.“ Und außerdem passe die Veranstaltung perfekt in den Mai. „Da kann jeder erleben, wie die Wiesen blühen und duften“, sagt Class.

In Langenburg ist aber noch mehr als Wandern geboten: Heute halten die „Besorgten Bürger“ ab 16 Uhr gegenüber der Stadthalle eine Mahnwache ab. Das Thema: „Hohenlohe – viel zu schön für Windräder“. Grund dafür ist der Staatssekretär Andre Baumann aus dem Umweltministerium, der bei der Eröffnung der Wiesen-Wanderung sprechen wird.