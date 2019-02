Gastronomie Das etwas andere Cafe

Stimpfach / Ralf Mangold

Eine lustige Runde ist der Frühstücksstammtisch, der sich jeden Mittwoch trifft. „Durch die Zeitung sind wir auf den Hallo-Treff gekommen“, erzählt Elke Häußler, ehemalige Wirtin des Grünen Baum in Steinbach/Jagst. Inzwischen hat sie ihre Gaststätte geschlossen und genießt den Ruhestand. Dazu gehört auch das allwöchentliche gemeinsame Frühstück mit ihren langjährigen Freundinnen. „Hier ist einfach ein schönes Ambiente“, gefällt ihr vor allem die tolle Dekoration in dem etwas anderen Café. „Die Bedienungen sind sehr freundlich, es ist alles viel persönlicher“, kommen die vier immer wieder gerne und fühlen sich im Hallo-Treff „beinahe wie zu Hause“. Dabei deutet sie auf das Schild im Caféraum, auf dem steht: „Hier, genau hier, ist der schönste Ort der Welt“, und nickt zustimmend.

Unterricht im Malen

Tischnachbarin Walli Böhm kommt ebenfalls aus Steinbach und freut sich über den gemütlichen Treffpunkt, „es gibt ja sonst nur wenige Angebote in der Gegend“. Außerdem enden ihre Café-Besuche meist im Lädle, wo sie fast immer irgendein Dekorationsstück für zu Hause findet.

„Wir waren sehr traurig, als das Café in Stimpfach schließen musste“, freuen sich Gabi Gaissert und Karin Wagner nun darüber, dass es nach einer rund viermonatigen Pause am neuen Standort am Ortseingang von Rechenberg weitergeht. Zudem hat die Clique schon ein neues Projekt ins Auge gefasst: Bei Inhaberin Sybille Schanz-Matern wollen sie sich unterrichten lassen und später eigene Bilder malen.

Gut eingelebt in Rechenberg

Labrador-Mischling Franka fühlt sich schon sichtlich wohl in der neuen Umgebung. Auch Sybille Schanz-Matern hat sich nach der anstrengenden Umzugsphase inzwischen gut eingelebt in Rechenberg. Sie freut sich nun auf die offizielle Eröffnung des Cafés, die spätestens Ende März erfolgen soll. Bisher waren die Türen nur auf Vorbestellung für Gruppen geöffnet.

Zusammen mit Tochter Mareike führt Sybille Schanz-Matern nicht nur den Hallo-Treff. Hauptgeschäft sind die Erlebniswelten „Hallo Kinder“. In ganz Deutschland bieten sie zusammen mit fünf Teilzeit- und rund 25 Honorarkräften Kinderprogramme mit pädagogisch hohem Anspruch an. Vor allem bei Betriebsfeiern, Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen oder auch in großen Kaufhäusern wird die Eventagentur mit dem Betreuungsangebot gebucht. Bis zu 1000 Kinder können so einen ganzen Tag lang mit pädagogischem Hintergrund beschäftigt werden. Auch bei der Landesgartenschau wird „Hallo Kinder“ mit seinen beeindruckenden riesigen Dekorationen und dem kurzweiligen Kinderprogramm vertreten sein. „Kinder sind eine Herzenssache für mich.“ Kleinere Dekoartikel können übrigens auch im Onlineshop bestellt oder zum Teil nach Anleitung selbst gebastelt werden.

Weniger Platz zur Verfügung

„Viele Stammkunden haben schon nachgefragt, wann es endlich wieder weitergeht. Ich bin gespannt, wie das Café in Rechenberg nun angenommen wird“, blickt sie positiv in die Zukunft – aber auch mit einem weinenden Auge zurück. „In den zwei Jahren hatte sich der Hallo-Treff in der Zehnthausstraße etabliert und wurde sehr gut angenommen.“ In Rechenberg hat sie nun etwas weniger Platz zur Verfügung und überlegt, ob Pizza-, Hamburger- oder Cocktailabende hier noch durchführbar sind. „Da war das Café früher immer richtig voll.“ Nun will sie ihren Treff für alle Generationen eben einfach eine Nummer kleiner weiterführen. „Für Vorträge, Kurse und Seminare könnten die knapp 30 Sitzplätze reichen.“ Sie finde es wichtig, dass Kulturangebote auch im ländlichen Raum stattfinden. „Bei uns gibt es ein Frühstück oder einen Brunch, bei dem man gemütlich zusammensitzen kann.“ Und auch für Kinder gebe es immer etwas zu entdecken, „der Hallo-Treff soll alle Generationen ansprechen und jeder soll sich dort wohlfühlen“.

Neben Kaffee und Kuchen bereichern Belegte und Brötchen sowie zum Mitnehmen Dekorationsartikel oder Bastelsets oder auch Zwiebeln und Kartoffeln aus regionalem Anbau das Angebot. Im Sommer will Sybille Schanz-Matern eventuell noch Sitzmöglichkeiten im Außenbereich schaffen. Geöffnet ist in der Regel nur tagsüber, auf Vorbestellung kann aber auch zu anderen Zeiten der Hallo-Treff genutzt werden.

Suche nach Lagerräumen

Im September musste sie ihren alten Standort recht kurzfristig räumen, „aber die Gemeinde hat mich bei der Suche toll unterstützt, sodass ich schnell einen Ersatz gefunden habe und innerhalb von drei Monaten umziehen konnte“. Für ihr großes Außenlager mit riesigen Dekorationen, beispielsweise ein ganzes Piratenschiff, hofft sie nun darauf, eine Räumlichkeit in der Nähe anmieten zu können. Bislang ist alles noch in einer Halle in Jagstzell zwischengelagert. Sybille Schanz-Matern: „Dann wäre alles zusammen an einem Platz, und ich wäre rundum glücklich.“