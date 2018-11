Ernährung Da schmeckt sogar der Eintopf

Beatrice Schnelle

Selbst in den ländlich geprägten Kreisen Hall und Hohenlohe wissen Kinder kaum etwas über die Arbeit der Bauern und deren wichtigen Beitrag zur Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. Das müssen Gerlinde Michelfelder und Anita Haag immer wieder feststellen, seit sie mit ihrem „Kids Kochstudio“ in regionalen Schulen unterwegs sind. Für ihr Engagement, mit dem sie junge Menschen wieder an die traditionelle Esskultur heranführen, nahmen die Geschäftsführerin Michelfelder und die Vorsitzende Haag des Landfrauen-Kreisverbands stellvertretend für ihre rund 3000 Mitstreiterinnen den BESH-Agrarkulturpreis in der Kategorie Ökologie entgegen.

Mit verschiedenen Eintöpfen, von Gemüseallerlei bis Kartoffelgulasch, und süßen Stückle zum Nachtisch fing im März 2015 alles an. Die Grundschule Mainhardt war die erste Station, an der das „Kids Kochstudio“ acht- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen in der Kunst unterwies, mit eigenen Händen aus frischen, heimischen Zutaten eine leckere Mahlzeit zu zaubern. Im selben Jahr folgte Ilshofen mit Fleischküchlevariationen, Grünkernbratlingen, delikaten Beilagen aus Kartoffeln, Mischgemüse und „Obst unterm Schneedach“. In Orlach und Bühlertann brachte Kursleiterin Christine Schumacher, Fachfrau für bewusste Kinderernährung, mittlerweile den Nachwuchs ebenfalls zum Kochen. „Die Kurse haben einen unglaublich starken Zulauf, wir mussten darum sogar schon Doppeltermine leisten“, berichtet Gerlinde Michelfelder.

Die Schwierigkeit bei dem schönen Projekt: „Wir können nur in Schulen gehen, in denen es eine Schulküche gibt, und das ist selten geworden.“ Die ausgebildete Hauswirtschaftslehrerin bedauert, dass berufstätige Eltern oft einfach keine Zeit mehr haben, ihren Kindern etwas anderes als Fertiggerichte zu servieren. Sie würde es begrüßen, wenn die Grundlagen der Ernährung durch eine Lehrplanänderung für alle zugänglich wären: „Hauswirtschaft sollte wieder ein Pflichtfach werden.“ Nicht nur die Kleinen sehnen sich offenbar nach Slow Food: „Wir haben die jüngeren Frauen in unseren Ortsverbänden befragt, was sie gerne lernen möchten, und da war Hauswirtschaft ebenfalls ein ganz zentrales Thema.“

Am zweiten Tag des Schulkochkurses werden die Eltern von ihren Kindern zum Essen eingeladen. Eine Mutter sei dabei einmal sehr verwundert gewesen, dass ihr Sohn mit Begeisterung einen Linseneintopf verzehrt habe, erinnert sich Anita Haag. Daraus könne man lernen: „Was selbst und mit Begeisterung gekocht ist, schmeckt gleich ganz anders.“ Und kostengünstig seien diese Mahlzeiten obendrein. Dem Faktor Zeit schlage der Kinderkochkurs ein Schnippchen, in dem vor allem einfache, schnelle Rezepte auf dem Plan stünden.

Bei Milchaktionstagen für Kinder, die sie in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt schon seit einigen Jahren anbieten, müssen die Landfrauen immer wieder erleben, dass ausgerechnet H-Milch die Geschmackstests gewinnt. Beifall fände jedoch stets das „Experiment“, Naturjogurt selbst mit frischen Früchten zu verfeinern, statt zu den Fertigprodukten zu greifen. Die bunten Becher aus dem Supermarktregal werden aus pädagogischen Gründen ebenfalls präsentiert: Die Kursleiter legen die darin enthaltene Zuckermenge in Würfelform daneben. „Die Kinder sind völlig perplex, wenn sie diese Zuckerberge mal ganz real sehen“, resümiert Anita Haag zufrieden.

Als anerkannter Träger der Erwachsenenbildung begleiten die Haller Kreislandfrauen nicht nur Kinder und Jugendliche auf ökologisch verträglichen Wegen. Bald soll es zum Beispiel Veranstaltungen geben, bei denen Frauen (und Männer) erfahren, welche Schäden Billigklamotten weltweit anrichten, und wo man nachhaltig produzierte Kleidung kaufen kann. Die, so versichert Haag, gebe es mittlerweile nämlich längst auch „in schick“.