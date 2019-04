Drei Stuttgarter Architekturbüros erarbeiten derzeit planerische Gesamtkonzepte. Im Sommer soll eine Jury diskutieren, welche Pläne umgesetzt werden.

Damit sich die Gemeinde Michelfeld Hoffnungen auf Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm in sechs- oder siebenstelliger Höhe für die Neugestaltung der Ortsmitte machen kann, benötigt sie ein planerisches Gesamtkonzept. Nun hat die von der Gemeinde beauftragte STEG Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart drei Arbeitsgemeinschaften aus der Landeshauptstadt gefunden, die mit der Erstellung von Entwürfen beauftragt wurden. Dabei handelt es sich um das „711 LAB – Labor für urbane Prozesse“ mit der Bäuerle Landschaftsarchitektur+Stadtplanung, die Glück Landschaftsarchitektur GmbH mit dem Büro Daniel Schönle Architektur und Stadtplanung sowie „Lehen drei Architektur Stadtplanung“ mit dem freien Landschaftsarchitekten Stefan Fromm.

Jury tagt am 5. Juli

Nach einem Rückfragenkolloquium mit anschließender Ortsbegehung am 9. Mai sollen die Architekten ihre Entwürfe bis zum 5. Juni einreichen. Eine Bewertungskommission, über deren genaue Zusammensetzung der Gemeinderat noch entscheiden muss, trifft sich dann am 5. Juli zur Beratung. Der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen die Entwürfe bei der Gemeinderatssitzung am 24. Juli.

Die Gesamtkosten für Planerhonorare sowie für Preisgericht und Bewertungskommission betragen rund 78.000 Euro. Das Land übernimmt 60 Prozent der Summe, die Gemeinde Michelfeld muss 40 Prozent tragen.

Obwohl sich die Michelfelder Gemeinderäte bereits bei ihrer letzten Novembersitzung sowie bei einer Klausurtagung mit dem Thema ausgiebig beschäftigt hatten, brachten sie in ihrer jüngsten Sitzung die von der STEG erstellte Ausschreibung für den Ideenwettbewerb erst nach anderthalbstündiger Diskussion auf den Weg. So störte sich Sybille Oelschläger daran, dass die Option einer Umgehungsstraße nicht mit aufgenommen wurde. Denn falls in einigen Jahren eine Ortsumfahrung gebaut würde, wäre auf der heute durch den Ort führenden B 14 wesentlich weniger Verkehr unterwegs. In diesem Fall würden sich in der Ortsmitte womöglich ganz andere Optionen zur Neugestaltung ergeben. STEG-Verteter Tilman Sperle entgegnete, die Ausschreibung wäre auch mit Umgehungsstraße ganz ähnlich ausgefallen. Bürgermeister Wolfgang Binnig regte an, noch einen Verweis auf den Bundes­verkehrswegeplan mit aufzunehmen.

Dass ausschließlich Stuttgarter Architekturbüros zum Zuge kommen, liege an deren ausgezeichnetem Ruf, sagte Tilman Sperle auf Nachfrage von Antje Kraft und Martin Bauer. Wolfgang Binnig versuchte, die Bedenken zu zerstreuen: „Wir kaufen mit dem Wettbewerb Ideen ein.“ Ob man sie letztlich komplett, in Teilen oder auch gar nicht umsetze, sei allein Sache des Gemeinderats.

In der knapp 50-seitigen Ausschreibung hat die STEG in Abstimmung mit der Gemeinde ihr Augenmerk auf die knapp 50.000 Quadratmeter große Fläche gelegt, die sich von der Einmündung der Haller Straße in die Bürkhofstraße bis zur Bibers erstreckt. Ausführlich beschrieben wird der Istzustand mit Eigentumsver­hältnissen, öffentlichen Ein­richtungen wie Kindergärten, mit ­Spielplätzen und Kirchen, Kulturdenkmalen und denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Adlerhaus und dem evangelischen Pfarrhaus, mit Hochwasserschutz, Parkplätzen, Bäumen, Treppen oder Fußgängerampeln.

Nun ist es an den Architekten, Gestaltungsideen zu entwickeln. Erwartet wird unter anderem ein Konzept für die Gestaltung der Bibersaue mit Dienstleistungszentrum und Park oder das sogenannte Schlossbauareal.

