Nicht nur der Bühlertanner Bürgermeister, sondern auch die Bürgermeisterin von Neuler will Ellwangens Stadtoberhaupt werden.

Bühlertanns Bürgermeister Michael Dambacher gilt bei der Ellwanger Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai nach wie vor als Favorit, doch er bekommt ernst zu nehmende Konkurrenz. Wie die Ellwanger Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, hat auch Sabine Heidrich, Bürgermeisterin der Ostalbkreis-­Ge­mein­de Neuler, ihre Bewerbung eingereicht. Zudem habe sich mit Andreas Wohlgemuth, in Sachen Gemeindeverwaltung ein unbeschriebenes Blatt, ein dritter Kandidat beworben. Die Bewerbungsfrist endet am 29. April. Bei einem Wahlforum der Stadt Ellwangen am 17. Mai ab 19 Uhr in der Rundsporthalle stellen sich Dambacher und seine Mitbewerber vor.

Kommunalwahl in Bühlertann Wahlforum in Bühlertann: Kommt ein Bürgerentscheid zum Ärztehaus? Unterschiedliche Ideen zur Neugestaltung der Ortsmitte prägen die Podiumsdiskussion am Dienstagabend. Rund 300 Bürger sind in der kleinen Bühlertalhalle dabei.

„Es ist keine Entscheidung gegen Bühlertann, sondern für eine berufliche Herausforderung“, erklärte Dambacher am Dienstagabend in Bühlertann seine Beweggründe, sich in Ellwangen zu bewerben. Die Gemeinderäte äußersten durch die Bank dafür Verständnis.

Sollte Dambacher die Wahl in Ellwangen gewinnen, müsste der neue Bühlertanner Gemeinderat im Sommer einen Interimsbürgermeister wählen.

