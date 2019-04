Die Auswertung des Polizeipräsidiums Aalen offenbart für den Landkreis Hall gleich mehrere unerfreuliche Trends.

Die gute Nachricht vorab: Im letzten Jahr ereigneten sich im Landkreis Schwäbisch Hall weniger tödliche Verkehrsunfälle als noch im Jahr 2017. Der Rückgang von 15 auf 10 Verkehrstote bedeutet ein Minus von 33,3 Prozent.

„Die mit Abstand häufigste Ursache bleibt überhöhte Geschwindigkeit“, sagte Kriminaldirektor Ottmar Kroll bei der Präsentation der Verkehrsstatistik des Polizeipräsidiums Aalen.

Die Gesamtzahl der Unfälle hat im Landkreis indes um 0,5 Prozent zugenommen. 5176-mal krachte es 2018 auf den Straßen der Region. 685-mal wurden dabei Verkehrsteilnehmer verletzt, was einen Anstieg der Unfälle mit Personenschaden um elf Prozent bedeutet.

Mehr Fahrradunfälle mit E-Bikes

Die Zahl der Motorradunfälle stieg im Landkreis Hall um knapp zwei Prozent auf 110 an. Nahezu die Hälfte wurde von den Bikern selbst verursacht. Ein leichter Anstieg auf 299 ist ebenso bei jenen Unfällen zu verzeichnen, an denen Lkw beteiligt waren. Noch alarmierender scheint die Häufung der Unfälle mit Fahrradfahrern. 123 Unfälle im Jahr 2018 bedeuten ein Mehr von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Da sich immer mehr Radfahrer schnelle E-Bikes zulegen, sei in den kommenden Jahren eine weitere Zunahme der Unfälle zu vermuten, befürchtet Kroll.

Ein weiterer besorgniserregender Trend sei, dass immer mehr Senioren im Straßenverkehr sterben. Bei einem Drittel aller Verkehrstoten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen handele es sich um Menschen ab 65 Jahren.

Mehr Raser erwischt

Dass Fahranfänger unsicherer unterwegs sind, wird einmal mehr bestätigt. Die Zahl der Unfälle im Landkreis Hall, an denen junge Männer und Frauen zwischen 18 und 24 Jahren beteiligt waren, stieg um zwei Prozent an. Ein weiterer unerfreulicher Aspekt der Verkehrsbilanz ist, dass auch Minderjährige die Leidtragenden sind.

36 Kinder wurden im Landkreis 2018 bei Unfällen leicht verletzt und 14 schwer.

Ein Kind wurde getötet. Um 11 Prozent angestiegen ist die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss, dafür registrierte die Polizei 19,6 Prozent weniger Crashs unter Alkohol.

Ein Fünftel begeht Unfallflucht

Immer häufiger stehen die Verursacher nicht zu ihrer Verantwortung. Bei fast 20 Prozent aller Unfälle im Landkreis machten sich Beteiligte aus dem Staub. Die Fallzahl stieg von 853 im vorletzten Jahr auf 912 in 2018. Die Aufklärungsquote lag – Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis hinzugerechnet – bei 38,6 Prozent. Bei vermeintlichen Bagatellunfällen, zum Beispiel leichten Kollisionen mit parkenden Fahrzeugen an Supermärkten, ist die Aufklärungsquote jedoch weitaus geringer.

Die Bekämpfung von Raserei hat sich das Polizeipräsidium Aalen als Schwerpunkt auf die Fahnen geschrieben. 136.583 Geschwindigkeitsverstöße wurden bei Messungen mit Lasermessgeräten und Lichtschranken festgestellt. Das waren fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch bei den positiven Alkoholkontrollen war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. In 617 Fällen war der Promille-Wert so hoch, dass die Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein abgeben mussten.

Zudem belegen die Fallzahlen, dass die Unsitte des Telefonierens oder Nachrichtenschreibens mit dem Handy während des Fahrens weiter um sich greift. Unschöne „Mode“ ist zudem, sich nicht anzuschnallen. Bei Verkehrskontrollen im Präsidiums-­Bereich wurden letztes Jahr 18.594 „Gurtmuffel“ erwischt – 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

