Auch in diesem Jahr fahren wieder Pendelbusse der Firma Müller von Oberspeltach, Waldbuch, Spaichbühl und Gründelhardt zum Volksfest und auf einer zweiten Linie von Neuhaus, Mainkling, Sandhof und Honhardt über Steinbach nach Crailsheim und wieder zurück. Die Pendelbusse starten in Gründelhardt am Samstag und am Sonntag gegen 17 Uhr, in Honhardt gegen 18 Uhr sowie am Freitag und Montag auf beiden Linien gegen 19 Uhr, so die Gemeinde.

Busse für Nachtschwärmer

Am Freitag und Samstag fahren die letzten Busse um 1.30 Uhr (Honhardt) und 1.35 Uhr (Gründelhardt) ab Crailsheim, sodass Nachtschwärmer sicher heimkommen. Im Raum Honhardt gibt es zudem eine Fahrmöglichkeit zu den Umzügen am Samstag und Sonntag und zurück. Der Fahrpreis beträgt 1,50 Euro für Kinder (ab 6 Jahre) und 2,50 Euro für Erwachsene (ab 15 Jahre). In den Pendelbussen gilt der Regiotarif des Kreisverkehrs nicht. Genutzt werden können am Wochenende auch die regulären Fahrplanangebote von und nach Crailsheim im Linienverkehr. Bei den letzten Fahrten der Pendelbusse sind die Kapazitäten begrenzt. Die Sonderfahrpläne können online eingesehen werden.

