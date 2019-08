Themen in diesem Artikel Crailsheim

Bedroht zu werden, gehört zum Mandat. Was der FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Brauer aus Crailsheim in seiner Laufbahn alles erlebt hat und wie er mit Anfeindungen, Drohungen und Hass umgeht.

Es ist gerade erst ein paar Tage her, da postete wieder einer was bei Facebook, wie es scheint sogar unter seinem richtigen Namen: „Was iss das denn für ein Penner .... null Ahnung. Da sieht man mal wieder welche Idioten in der Politik sitzen.“ Mit Penner und Idiot ist wohl der FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Brauer gemeint. Versehen ist der Kommentar mit zwei erstaunten und zwei wütenden Smileys. Er ist eine Reaktion auf den Online-Artikel „Die Autobahn bleibt ein Zankapfel“ unserer Zeitung, in dem Brauer den Ausbau der A 6 durch ein ÖPP-Projekt (öffentlich-private Partnerschaft) hinterfragt, das der Bund favorisiert. Es sei wichtig, wird der Politiker darin zitiert, „nicht ideologiebasiert eine gewisse Finanzierungsart durchzusetzen“, sondern es ginge vielmehr darum, „dass im Inte­resse unserer heimischen Bauwirtschaft eine Möglichkeit geschaffen wird, um die Wertschöpfung hier in der Region zu halten“.

Und was sagt Brauer zu dem Facebook-Kommentar? „Ich bin da nicht so empfindlich.“ Aber was ihn wurmt: „Der hat gar nicht versucht, auf meine Argumente einzugehen.“ Brauer würde lieber über Inhalte reden, seine Themen sind Bildung, ländlicher Raum, Wirtschaft. Er sitzt im Finanzausschuss, im Petitionsausschuss und im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

„Ich kann mit den Leuten streiten und ein Bier trinken, aber nicht anonym“, betont der 48-Jährige. „Diskutieren macht Spaß, aber man muss Argumente bringen.“ Die Sache ist die: „Beim Einkaufen trauen sie sich nicht, dir was zu sagen, aber dann schreiben sie bei Facebook alles Mögliche unter ihrem Klarnamen.“

Wie der Affe mit der Rasierklinge

Dr. Friedrich Bullinger, der vor einem Jahr sein FDP-Landtagsmandat an Brauer weitergab, hielt sich im Umgang mit Facebook und Co. zurück. „In den sozialen Medien geht der einzelne Bürger um wie der Affe mit der Rasierklinge“, sagte Bullinger im Interview mit unserer Zeitung.

Stadtgespräch über Umgangsformen im Internet Von Hass-Kommentaren und mangelndem Anstand Im Stadtgespräch geht es um die Frage, wie man sich zivilisiert benimmt. Hasskommentare haben nichts in den sozialen Medien zu suchen.

Das Beispiel Brauer zeigt: Bedroht zu werden, gehört zum politischen Mandat – oder zum Amt, wie eine Umfrage von Kommunal, dem Magazin für Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Verwaltung, für das ARD-Politmagazin Report München vor Augen führt. Befragt wurden 1000 Bürgermeister in Deutschland. Demnach haben 40 Prozent schon mit Beschimpfungen, Drohungen und Stalking zu kämpfen gehabt. Eine weitere Erkenntnis: Der Hass findet den Weg aus der Anonymität des Internets in die Amtsstuben und das Privatleben der Menschen. Auch die Zahl tätlicher Übergriffe nimmt zu. „Das bringt der Beruf wohl mit sich“, so klingt das bei Stephen Brauer.

Reifen vom Auto zerstochen

Vor dem Amtsgericht Crailsheim tauchte im Juni sein Name als Geschädigter auf. Angeklagt war eine Frau, die 24 Autos im Stadtgebiet zerkratzt hatte, darunter das des Politikers. Es war zwar Zufall, wie sich in der Verhandlung herausstellte, aber Brauer dachte zunächst daran, dass es einer auf sein Fahrzeug abgesehen hätte. Es wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Insgesamt traf es ihn und seine Frau schon vier Mal, vor einigen Wochen wurden Reifen zerstochen.

Aus einem Telefonat mit Brauer nach diesem Prozess entwickelt sich eine E-Mail-Korrespondenz. Was ist ihm noch alles widerfahren? „Anscheinend habe ich da einiges verdrängt“, schreibt Brauer. „Meine Frau erinnerte mich an Drohmails.“ Dann fügt er einige Beispiele aus den vergangenen neun, vielleicht zehn Jahren an. 2008 wurde er Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Schwäbisch Hall.

„Ich wünsche Ihnen den Tod“, heißt es da, „Du lebst nicht mehr lange, wenn du so weitermachst“ und „Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Schlechte“. Bei einem Treffen in dieser Woche in seinem Haus in Crailsheim fallen Brauer weitere Sätze ein, die den vorherigen in nichts nachstehen: „Sie und ihresgleichen müsste man auslöschen“, „Ihr gehört alle an die Wand gestellt“.

Rechtsextremisten Landkreis Hall Keine Drohungen gegen Kommunalpolitiker im Kreis – aber auch keine Entwarnung Polizei und Verfassungsschutz sind keine festen rechtsextremistischen Strukturen im Landkreis bekannt. Kommunalpolitiker lassen sich durch den Mord an Walter Lübcke nicht einschüchtern.

Wer das liest oder hört, muss unweigerlich an den Mordfall Walter Lübcke denken. Der Kasseler Regierungspräsident wurde im Juni dieses Jahres vor seinem Wohnhaus aus nächster Nähe erschossen. Als Motiv nannte der mutmaßliche Täter Äußerungen Lübckes während der Flüchtlingskrise 2015. Danach war der CDU-Politiker zahlreichen Anfeindungen und Morddrohungen ausgesetzt.

Ein Bürger drückte Stephen Brauer an die Wand

Der Typ, der Brauer und andere einst an die Wand stellen wollte, drückte den durchaus nicht klein geratenen FDP-Mann wirklich an die Wand, als er die Drohung aussprach. Dabei spielte der Alkohol mit. Aber später, so sagt Brauer heute, habe sich der Mann, übrigens ein Unternehmer, für sein Verhalten entschuldigt. Immerhin.

„Handlanger des Großkapitals“, „Haider von Hohenlohe“ – das sind weitere Zuschreibungen, die sich Brauer anhören musste. Einmal spuckte ihm sogar einer vor die Füße. Der Spucker wusste sich nicht anders zu helfen, meint Brauer. „Der hat sich richtig geekelt vor mir.“ Ein anderer beschimpfte seine Frau Alda, die als Lehrerin arbeitet und sich ebenfalls in der FDP engagiert, als „faule Portugiesin“. Dazu muss man wissen: Alda Brauer hat die doppelte Staatsbürgerschaft und wurde in Böblingen geboren.

Eine der Äußerungen lautete: Sie sind intelligent und deshalb gefährlich“

Vieles landet in Wahlkampfzeiten bei ihnen. Am Stand in Crailsheim habe einer „diese Litanei abgesondert“, wie Alda Brauer es formuliert: „Verbrecher, Depp, Krimineller, Idiot.“ In Öhringen warf ihm mal einer Folgendes an den Kopf: „Sie sind intelligent und deshalb gefährlich.“

„Das sind doch eh alles Spinner“, findet Stephen Brauer. Aber je länger das Gespräch dauert, desto mehr fällt dem Ehepaar wieder ein. „Über die Jahre ist doch einiges zusammengekommen“, sagt er. Die Frage ist, ob man sich das alles gefallen lassen muss. Angezeigt hätte er noch keinen. Warum? „Das passiert, aber ich fühle mich nicht akut bedroht“, sagt Stephen Brauer, und: „Ich habe halt ein breites Kreuz und halte das aus.“

Kann man aushalten, muss man aber nicht. Die Brauers schließen zumindest nicht aus, in Zukunft anders auf Beleidigungen und Drohungen zu reagieren. „An mir prallt das nicht ab“, sagt Alda Brauer. „Ich nehme mir die Sachen mehr zu Herzen.“ Generell hat sie den Eindruck, dass das Klima in der Gesellschaft rauer geworden ist. Rauer und respektloser.

„Natürlich muss man sich fragen, was bei den Leuten schiefgelaufen ist“, fügt Stephen Brauer hinzu. Was ihm ganz arg wichtig ist bei der Geschichte: dass er auch viel positives Feedback für seine Arbeit bekommt. „Das Positive überwiegt bei Weitem.“ Im Garten der Brauers leuchtet ein Sonnenschirm mit FDP-Logo und einer wasserabweisenden, gelben Polyesterbespannung.

Das könnte dich auch interessieren: