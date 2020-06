Lange haben die Fans der Hakro Merlins Crailsheim darauf warten müssen, dass die Zauberer endlich wieder Körbe werfen. Die Corona-bedingte Durststrecke ist am Samstag vorbei - dann ist die Mannschaft in München im Einsatz, umdie deutsche Meisterschaft der BBL auszuspielen. Ihr erstes Spiel bestreiten sie am Samstag um 16.30 Uhr gegen die BG Göttingen - und Fans können auch in Schwäbisch Hall und Crailsheim live dabei sein, denn das Match wird