In der Corona-Zeit der vergangenen Monate haben die Teilnehmer der Aktion Lauf geht’s der Südwest Presse Hohenlohe bereits fleißig trainiert. Seit mehreren Wochen laufen sie nach einem Trainingsplan dreimal in der Woche eine Runde durch Feld, Wald und Flur. Jede Woche sind sie etwas länger unterwegs.Denn sie haben Großes vor: Nach sechs Monaten Lauftraining wollen sie einen Halbmarathon laufen. Zusätzlich machen sie Übungen zur Mobilisation und Stabilisation und ernähren sich gesund.

Die neuen Corona-Lockerungen ermöglichen jetzt ein Training in der Gruppe. Die Mitläufer, die ihre sportlichen Erfolge bislang nur virtuell in WhatsApp-Gruppen geteilt haben, können sich nun beim Lauftreff persönlich kennenlernen. Unter der Anleitung von Lauftrainern. Am Donnerstag findet das erste gemeinsame Trainingstatt. Auch hier gelten freilich die Abstands- und Hygieneregeln. So verzichten Läufer und Trainer auf Körperkontakt und halten stets einen Abstand von 1,50 Metern ein.