Im Januar vergangenen Jahres taucht ein Paar beim Polizeirevier Crailsheim auf, um Anzeige zu erstatten. Dabei soll es um Beleidigung, Bedrohung, versuchten Totschlag, Mord gegangen sein. Die Anzeige tut hier inhaltlich nichts zur Sache, sie hat aber dieses Verfahren wegen Urkundenfälschung angestoßen: Die Staatsanwaltschaft legt einem 49-Jährigen und einer 48-Jährigen aus dem Altkreis Crailsheim zur Last, nicht von der Bundesrepublik Deutschland ausgestellte Dokumente verwendet zu haben, die den echten „zum Verwechseln ähnlich“ sehen. Die beiden hätten es darauf angelegt, „über ihre Staatsangehörigkeit zu täuschen“.

Bei der Anzeige im Polizeirevier muss das Paar die Personalien angeben. Daraufhin legt er einen Personenausweis, eine Fahr­erlaubnis, einen Reisepass sowie einen Reichs- und Staatsangehörigkeitsausweis vor – ausgestellt von „Deutsche Reichsdruckerei“. Sie hat einen solchen Reisepass dabei.

„Das ist sehr interessant, darf ich mir das mal kopieren?“, fragt der Polizist, der die Anzeige aufnimmt. Vor dem Amtsgericht Crailsheim spricht er auch von „Fantasiedokumenten. Der gesunde Menschenverstand sagt: Das sind keine echten Dokumente.“ Der Mann hätte bereitwillig „alles ausgebreitet“, sagt der Polizist noch. Die Kopien hätte er dann an den Staatsschutz weitergeleitet.

Kopien von den Ausweisen erhält auch ein Kripo-Beamter aus Waiblingen, als er die Beschuldigten zur Vernehmung vorlädt. Sie schreiben ihm übers Polizeipräsidium Aalen, dass sie der Vorladung nicht nachkommen würden, „weil es sich bei der Polizei um eine private Firma handelt“.

Pärchen will nicht deutsch, sondern entnazifiziert sein

Und so geht es in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht Crailsheim um Urkundenfälschung in zwei Fällen. Die Angeklagten erscheinen in Plastikschlappen, teilweise ohne Socken, tragen Schlabberhosen und T-Shirts. Auf ihrem steht hinten „Deutschland“ drauf, es ist von der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Das Paar wird in Handschließen vorgeführt, weil es im Mai nicht zur Verhandlung kam und weil es jetzt beim Abholen durch zwei Polizeistreifen Widerstand leistete. Bei der Verhandlung sind sieben Justizvollzugsbeamte und Polizisten dabei.

„Was wollten Sie mit den Dokumenten?“, will Richterin Uta Herrmann wissen. Der 49-Jährige und die 48-Jährige faseln von Stammbaumnachweis und davon, sich Papiere „exterritorial“ besorgen zu wollen. „Wir sind davon ausgegangen, dass es rechtskräftige Dokumente sind“, betont sie. „Wir wollten nichts Böses machen“, sagt er. Wie sich he­rausstellt, besitzen die beiden auch echte Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland, aber die Felder, auf denen die Staatsangehörigkeit steht, sind mit blauen und roten Punkten überklebt. Warum? „Weil wir nicht Deutsch sein wollen. Wir sind entnazifiziert.“

Die falschen Dokumente haben die beiden auf einer dubiosen Plattform im Internet bestellt. „Bei uns erhalten sie Urkunden und Dokumente für Reichs- und Staatsangehörige und Personen die ihre Staatenlosigkeit beenden wollen“, heißt es da. Reisepass 90 Euro, Führerschein 30 Euro, Personenausweis 30 Euro, Reichs- und Staatsangehörigkeitsausweis 20 Euro. Das Geld verschickte das Paar mit der Post nach Berlin. Ein Schreiben mit Handlungsanweisungen gab es kostenlos dazu.

Paar sieht sich trotz Fantasiedokumenten nicht als Reichsbürger

Der Kripo-Beamte, der sich von Berufs wegen mit Reichsbürgern beschäftigt, findet, dass die Dokumente gut gemacht seien, „so schöne“ habe er selten gesehen, meistens seien die „etwas verschwommen“. Der Mann aus Berlin, bei dem das Paar die Ausweise orderte, sei jedenfalls polizeibekannt. „Ich habe ihm vertraut“, sagt sie. Jetzt heißt es: „Wir wurden arglistig getäuscht. Wir glauben gar nichts mehr.“

Herrmann hakt nach. „Meinen Sie, wir leben im Deutschen Reich? Von welchem reden Sie? „Vom zweiten“, antwortet er. Was ihm wichtig ist: „Wir sind keine Reichsbürger.“ Vielmehr fühlten sie sich zum „Bundesstaat Württemberg“ gehörig.

Was bleibt am Ende? Staatsanwalt Michael Schwartz tut sich schwer, am Tatbestand der Urkundenfälschung festzuhalten, weil es „nunmehr eine Einlassung gibt, die es bei Anklageerhebung noch nicht gab“. Sein Vorschlag, das Verfahren einzustellen, sei „dem Gesamteindruck geschuldet“. Er findet, dass der Herr aus Berlin mit auf die Anklagebank gehört hätte und dass die Angeklagten auch Opfer seien.

Was die Richterin nicht versteht: wie das Paar glauben konnte, „dass das funktioniert. Die Dinger, die Sie da vorgelegt haben, sind von vorn bis hinten falsch. Sie leben im Hier und Jetzt.“ Bei Behördengängen würden die beiden schließlich auch „nicht die feine Unterscheidung machen, ob Deutsches Reich ­drüber steht“, betont Herrmann. Zudem seien sie wegen der Anzeige ja zur Polizei gegangen, „zu dieser staatlichen Gewalt“.

Das Verfahren wegen Urkundenfälschung wird vorläufig eingestellt, die Einstellung ist an drei Auflagen geknüpft: Das Paar muss sämtliche falschen Papiere inklusive Kopien abgeben. Das Paar muss die Ausstellung von gültigen Personalausweisen beantragen und diese bis 31. Oktober vorlegen. Das Paar muss die Aufkleber in den echten Reisepässen entfernen.

Doch die Geschichte hat weitere Konsequenzen. Weil die beiden sich bei ihrer Festnahme durch die Polizei in der vergangenen Woche wehrten und eine Beamtin verletzten, läuft jetzt ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Bereits abgeschlossen ist die erkennungsdienstliche Behandlung, denn aus dem Gerichtssaal ging es sofort aufs Polizeirevier, das liegt gleich nebenan. Für den Mann kommt erschwerend hinzu, dass er unter Bewährung steht. Das Amtsgericht Langenburg verurteilte ihn im Februar 2018. Wegen Volksverhetzung.

