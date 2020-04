Seit Montag gilt in Baden-Württemberg wie in anderen deutschen Bundesländern die Pflicht, in bestimmten öffentlichen Bereichen (Geschäfte, Bus- und Bahnhaltestellen, ÖPNV) einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Mit dieser Maßnahme soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden. Damit sich die Bürger auch wirklich daran halten, soll die Maskenpflicht auch im Kreis Hall nicht nur durch Polizei und Ordnungsamt kontrolliert werden, sondern bei Verstößen auch Bußgelder zur Folge haben. Allerdings erst ab kommender Woche - diese Woche gelten sie noch nicht als Ordnungswidrigkeiten. Das bedeutet aber nicht, dass die Ordnungsämter am ersten Tag der Maskenpflicht die Füße hochgelegt haben.

„Die Ordnungsbehörde war am Montag in der Stadt unterwegs und hat auf die seit Montag geltende Maskenpflicht hingewiesen“, teilt Pia Reiser von der Pressestelle der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall auf Anfrage mit. Ein ähnliches Bild bietet sich in Gaildorf. „Es werden Personen auf die Maskenpflicht hingewiesen, sollte ein Verstoß auffallen“, so Erste Beigeordnete Tanja Ritter von der Gaildorfer Stadtverwaltung.

Kontrolle der Maskenpflicht im ÖPNV fällt an die Polizei

Während auch in Crailsheim diese Woche freilich noch keiner zur Kasse gebeten wird, kann Christian Herse, Pressesprecher der Stadt Crailsheim, bereits von positiven Erfahrungen berichten: „Grundsätzlich fällt eine hohe Bereitschaft zum Tragen einer Maske, auch außerhalb der Geschäfte, auf. Wer durch die Stadt geht, sieht viele Menschen mit einem entsprechenden Schutz herumlaufen.“ Der Gemeindevollzugsdienst in Crailsheim überprüft bei der Kontrolle der Hygienevorschriften in Geschäften auch, ob die Kunden Masken tragen. Die Kontrolle des ÖPNV kann er aber nicht leisten. „Sofern den Busfahrern oder Bahnfahrern hier eklatante Missverhältnisse auffallen, müssten sie die Landes- bzw. Bundespolizei informieren“, erklärt Herse.