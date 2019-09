Fitter werden, etwas für seine Gesundheit tun und ein paar Kilo abnehmen – das waren für mehr als 300 Menschen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall die Hauptgründe, bei der Aktion Lauf geht’s des Verlags Südwest Presse Hohenlohe mitzumachen. Sechs Monate lang haben sie allermeistens viermal die Woche trainiert – drei Laufeinheiten und ein Intervalltraining absolviert –, sie haben ihre Ernährung umgestellt, sind vitaler geworden und haben anstatt Zucker und Kohlehydrate die Fettpolster verbrannt.

„Lauf geht’s“-Teilnehmer sind bereit für den Halbmarathon in Ulm

„316 Läufer sind im April gestartet und 92 Prozent davon sind noch aktiv dabei“, berichtet Verlagsbetriebsleiter Peer Ley. Von den 289 Teilnehmern aus Crailsheim, Gaildorf, Schwäbisch Hall und Umgebung haben sich 218 für den finalen Lauf angemeldet: Sie starten am Sonntag beim Halbmarathon in Ulm. Zwölf Teilnehmer haben sich für die halb so lange Strecke entschieden. Sie bestreiten – ebenfalls im Ulm – einen Zehn-Kilometer-Lauf.

„Einige Läufer haben sich aus gesundheitlichen Gründen vom Training abgemeldet“, berichtet Ley weiter, die meisten hätten Gelenkprobleme im Knie als Grund angegeben. „Ein Grund, frühzeitig aus dem Programm auszusteigen, hat mich besonders gefreut: Eine Teilnehmerin ist schwanger geworden.“

Der sportliche Erfolg der Aktion ist offensichtlich. Die Lauf-Einsteiger, die in der ersten Trainingswoche mit 40 Minuten Walking und vier Minutenläufen begonnen haben, können inzwischen zwei Stunden am Stück laufen. Die Hobbyläufer und Wiedereinsteiger laufen in zwei Stunden nahezu die Halbmarathondistanz von 21 Kilometern. Und die geübten Läufer werden den Halbmarathon wohl alle unter zwei Stunden bewältigen. „Das ist eine enorme Leistung“, so Ley.

Es gibt auch physische Erfolgsmeldungen: Die Teilnehmer haben durch die Kombination von Bewegung und gesünderer Ernährung Fett ab- und Muskeln aufgebaut. Bei einem Vortrag in Wolpertshausen, bei dem die Läufer kürzlich letzte Infos für den großen Wettkampftag erhielten, schnellten auf die Frage, wer Gewicht verloren hat, sämtliche Hände in die Höhe. Manche Läufer sind bis zu fünf, einige bis zu zehn Kilogramm leichter geworden. Bei einigen wenigen zeigt die Waage sogar 15 Kilogramm weniger an als vor Beginn von Lauf geht’s.

Die Psyche profitiert ebenfalls von der vielen Bewegung an der frischen Luft. Die Läufer fühlen sich fitter, sie schlafen besser und können manch belastenden Gedanken auf der Strecke lassen. Und nach dem Training stellt sich automatisch ein Glücksgefühl ein.

Besonders erfreulich ist, dass einige Teilnehmer durch die gesündere Lebensweise, die sie nun seit einem halben Jahr praktizieren, weniger Medikamente benötigen. So berichteten einzelne Läufer, dass sie inzwischen ohne blutdrucksenkende Mittel auskommen. Andere erzählten, dass sich ihre Blutzuckerwerte deutlich verbessert hätten.

Der Erfolg der Aktion hängt aber nicht allein vom Trainings- und Ernährungskonzept ab, das die Forschungsgruppe Dr. Wolfgang Feil aus Tübingen entwickelt hat. Eine wichtige Rolle spielen auch die Betreuung durch erfahrene Lauftrainer und die Gemeinschaft in der Laufgruppe.

Gute Stimmung in der Gruppe

Beim wöchentlichen Lauftreff bewältigen die Teilnehmer das Programm gemeinsam – egal ob es in Strömen regnet, die Sonne vom Himmel herabbrennt oder ob es schneit. Das schweißt zusammen. „Die Stimmung in den Laufgruppen ist gut, es haben sich Freundschaften gebildet und wurden sogar schon Grillfeste veranstaltet“, berichtet Peer Ley.

Den Halbmarathon werden die Teilnehmer gemeinsam angehen. Mit Bussen geht es am Sonntag nach Ulm, wo sich nach einem Warm-up alle in ihren Lauf-geht’s-Shirts aufstellen und auf den Startschuss warten. Und im Ziel am Ulmer Münster wird der Erfolg gemeinsam gefeiert.

