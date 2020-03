In der vergangenen Woche hat es zwei Telefonkonferenzen der Organisatoren und Partner des vierten World Organic Forum zum Thema Corona­virus gegeben. Die Veranstaltung mit internationalen Teilnehmern, Referenten und Gastrednern sollte ursprünglich vom 11. bis 13. März auf Schloss Kirchberg stattfinden.

Redner sagen ab

Am Donnerstag dann ist die Entscheidung gefallen, die Konferenz abzusagen. „Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt“, sagt Organisator Christoph Zimmer von der Akademie Schloss Kirchberg auf Nachfrage. „Baden-Württemberg und Hohenlohe sind zwar keine Risikogebiete, aber wir wollen auf Nummer sicher gehen.“ In der heißen Vorbereitungsphase habe man zwar auch sämtliche Empfehlungen der WHO – der Weltgesundheitsorganisation – in die Planungen einfließen lassen und beispielsweise für Vorräte an Desinfektionsmitteln gesorgt, aber die Entscheidung zur Absage sei unumgänglich gewesen. Dazu habe auch geführt, dass am Donnerstag einige Redner ihre Aufritte aufgrund der Corona-­Problematik abgesagt hätten. „Die Fallzahlen in Baden-Württemberg steigen leider, sie werden in der kommenden Woche aller Voraussicht nach noch höher sein“, sagt Zimmer. „Wir haben rund 150 Personen erwartet, darunter 23 Referenten oder Moderatoren. Inputs aus 19 Regionen und fünf Kontinenten wären Teil der Tagung gewesen.“ Die Absage sei daher mehr als bedauerlich.

Thematisch sollte es beim World Organic Forum um die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gehen. „Diese gilt es, auf lokale Handlungsfelder zu transformieren und auf Fundamente zu stellen, welche nachhaltige Entwicklung erst ermöglichen“, schreibt Rudolf Bühler, Vorsitzender der Stiftung Haus der Bauern, zu der die Akademie Schloss Kirchberg gehört, in einer E-Mail, die zur Absage an die Forumsteilnehmer verschickt wurde. Es sollten in Kirchberg globale Netzwerke entwickeln werden in Form von Regionen, in denen nachhaltige Ziele besonders gelebt und umgesetzt würden. „Hier ist Hohenlohe ja schon vorn dabei, wenn man nur an die hohe Anzahl von Direktvermarktern und beispielsweise auch an die Bio-­Musterregion denkt“, sagt Christoph Zimmer.

Dass es jetzt nicht zu dem geplanten internationalen Austausch kommt, sei für die Umsetzung der UN-Wünsche kein gutes Signal, sagt Zimmer: „Das ist ein Dämpfer für unsere Ziele.“ Erste Überlegungen, die Konferenz noch in diesem Jahr nachzuholen, hätten auch verworfen werden müssen. Man wisse eben nicht, wann die Corona-Problematik ausgestanden ist. „Und im Hochsommer kann man solch eine Veranstaltung nicht machen. Wir haben ja auch viele Teilnehmer aus der Landwirtschaft, die sind dann auf den Feldern“, so der Organisator. Daher habe man sich entschlossen, dass das nächste World Organic Forum im kommenden Frühjahr stattfinden soll. „Die Thematik wird dieselbe sein. Wir werden das Programm aber sicher noch anpassen und an einigen Stellen ändern“, so Zimmer.

Die Absage hat auch finanzielle Konsequenzen. „Ich gehe davon aus, dass wir einen mittleren fünfstelligen Betrag verlieren werden“, bedauert Zimmer. Dafür werde wohl die Stiftung Haus der Bauern aufkommen müssen. Hierzu müsse man aber noch mit den Partnern, unter anderem dem Club of Rome und der IFOAM (Internationale Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen), Rücksprache nehmen. „Jetzt geht es erst einmal um Schadensbegrenzung. Wir konnten zum Glück noch einige Flüge oder Hotelbuchungen stornieren“, so Zimmer. Die Arbeitszeit in der Vorbereitung könne man natürlich nicht ersetzen. „Insoweit war unsere Arbeit der letzten Wochen und Monate aber nicht umsonst. Im Gegenteil: Wir fühlen uns ermutigt, an diesen zukunftsrelevanten und lebenswichtigen Themen für uns alle mit großem Engagement weiterzuarbeiten, um uns dann im März 2021 erneut auf Schloss Kirchberg zu treffen“, schreibt dazu Rudolf Bühler.

Wie schon erwähnt sind die Teilnehmer der Konferenz per Mail über die Absage informiert worden. Bei der Akademie Schloss Kirchberg telefoniert man aber zurzeit noch einigen hinterher. „Vor allem bei Teilnehmern von anderen Kontinenten wissen wir nicht, ob sie die Mail bekommen haben. Aber auch diese müssen informiert werden“, sagt Zimmer.

Info Über die 17 von der UN definierten Nachhaltigkeitsziele gibt es online Informationen unter 17ziele.de oder sus­tainabledevelopment.un.org