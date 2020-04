Die Vellberger Bürgermeisterin Ute Zoll und die Mitarbeiterinnen in den städtischen Betreuungseinrichtungen für den Nachwuchs haben sich eine Aktion für Kindergartenkinder und Grundschüler ausgedacht. Die müssen derzeit, wie sehr viele Menschen, die nicht zur Arbeit fahren, daheimbleiben. „In den nächsten vier Wochen verraten wir euch wöchentlich ein Thema, zu dem ihr ein Bild malen sollt. Wenn Ihr das Bild fertig habt, hängt es an eure Haustüre, sodass man sehen kann, wo derzeit in Vellberg auch ein Kind zu Hause bleibt und somit hilft, das Virus zu bekämpfen. Bei einem Spaziergang mit euren Eltern könnt Ihr dann die Bilder zählen“, fordern sie die Kinder über die Home­page der Stadt auf. Wer es geschafft hat, zu allen vier Themen ein Bild zu malen, soll seine Werke in einem Umschlag, der mit Namen und Telefonnummer beschriftet ist, in den Rathausbriefkasten stecken. Allen Teilnehmern winkt eine kleine Überraschung.