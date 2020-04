Wie für viele Vereine und Verbände der Kinder- und Jugendarbeit hat sich auch die Arbeit des Evangelischen Jugendwerks Hall (EJW) in den vergangenen Wochen geändert. Keine Treffen, Gruppen, Veranstaltungen und Jugendgottesdienste sind mehr möglich. Deswegen hat das EJW sein Angebot verändert und neue Modelle für die Kinder- und Jugendarbeit entwickelt oder adaptiert.

EKC – Eltern-Kind-Chal­lenge – ein Podcast für Kinder. Hast du Lust auf spannende Geschichten und neue Herausforderungen? Beim EKC kannst du gemeinsam mit deiner Familie Neues ausprobieren.

Entdeckergruppe online

Zusammen Bibeltexte neu entdecken, gemeinsam versuchen, auf Fragen Antworten zu finden und herausfinden, wie diese in unserem Alltag Platz haben.

Jugo unplugged-online

Zusammen Gottesdienst feiern – per Livestream aus dem Brenzhaus und zwar unter dem Motto „Shine!“.

Treffpunkt online

Anstatt im Jugendwerk gibt es ein Treffen jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr per Videokonferenz. Austausch per Webcam, Andachten und immer auch ein Spiel.

Jugendkreis online

Außerdem wird ein Jugendkreis online angeboten. Über die Plattform Discord wird gespielt, eine Andacht gehalten und es werden Lieder gesungen.

Spieleabende

Das EJW bietet Gruppen-Spieleabende an. Per Videokonferenz oder Chat werden verschiedene Spiele angeboten. Per Webcam verbunden kann in verschiedenen Teams gegeneinander angetreten werden.

Für die Zukunft schauen die Mitarbeiter des EJW, welche Angebote angenommen werden, welche weiterentwickelt werden müssen und in welcher Regelmäßigkeit sie stattfinden werden, heißt es in einer Mitteilung. Gerade wird das Leben, wie wir es bisher gekannt haben, ganz schön auf den Kopf gestellt. Wir müssen uns einer Herausforderung stellen, die es so noch nicht gegeben hat. Unser Alltag und unsere Gewohnheiten ändern sich dadurch. Pläne, die wir gemacht haben, sind auf unabsehbare Zeit verschoben oder müssen ausfallen.

EJW will trotz Verboten füreinander da sein

Dem Evangelischen Jugendwerk sei es wichtig, füreinander da zu sein. Die Mitarbeiter wollen positiv nach vorne blicken und auf Fragen Antworten geben, Abwechslung bieten und die viele „Freizeit“ sinnvoll gestalten. Organisiert werden die Angebote vom Bezirksarbeitskreis (BAK), ehrenamtlichen Mitarbeitenden und den drei Hauptamtlichen Jugendreferenten Daniela Holz, Lena Bertsch und Daniel Veit. In vielen Videokonferenzen wird sich ausgetauscht, weiterentwickelt und getestet.

Info Die aktuellen Angebote gibt es auf www.ejw-hall.de/oa.