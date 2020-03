Das Landratsamt richtet eine Hotline zu Corona-Erkrankungen ein. Zahlreiche Bürger wenden sich derzeit mit ihren Anliegen an niedergelassene Ärzte und an das Gesundheitsamt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, richtet das Landratsamt ab Freitag, 6. März, 9 Uhr, eine Corona-Hotline unter der Rufnummer 0791/7557400 ein. Die Hotline ist an Werktagen von 9 bis 16 Uhr besetzt. Bürger können ihre Fragen und Anliegen zudem elektronisch an folgende E-Mail-Adresse richten: info-corona@LRASHA.de.

Corona-Test soll nur im begründeten Verdachtsfall gemacht werden

Wichtig ist der Hinweis, dass sich Personen nur im begründeten Verdachtsfall und mit einschlägigen Symptomen testen lassen sollen, heißt es in der Pressemitteilung. Das sind Menschen mit Krankheitssymptomen der Atemwege und direktem Kontakt zu einem bestätigen Corona-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage. Dasselbe gilt für Menschen mit Krankheitssymptomen, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren. Infos zu Risikogebieten findet ihr unter: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

„Bei allen anderen Personen bitten wir dringend von vorsorglichen Tests abzusehen, weil die Kapazitäten in den Laboren begrenzt sind und für wirklich notwendige Tests zur Verfügung stehen müssen.“