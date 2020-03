Bisher gibt es keinen bestätigten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Bürgers im Landkreis Hall. Bei 52 Personen sei jedoch häusliche Quarantäne angeordnet worden, teilte das Landratsamt Schwäbisch Hall am Donnerstagnachmittag mit. Häufungen an bestimmten Orten im Landkreis seien nicht festzustellen, teilte Steffen Baumgartner, Sprecher des Landratsamtes, auf unsere Nachfrage hin mit. Demnach sei keiner der Personen in Quarantäne in einem Risikogebiet gewesen. Demnach hatten sie Kontakt mit Infizierten.

Die Menschen in Quarantäne werden getestet, sobald sie Symptome entwickeln und damit als „begründeter Verdachtsfall“ gelten, so Baumgartner in seiner Antwort. Bei sechs Personen warte das Amt auf ein entsprechendes Ergebnis.

Infizierter in Schwäbisch Hall ist eigentlich ein Heilbronner Fall

Zwar gab es schon einen Infizierten in Schwäbisch Hall. Er arbeitet allerdings bei einer Firma in der Stadt und wohnt im Heilbronner Raum. Der Mann hatte sich offenbar im Urlaub mit dem Virus angesteckt. Mitarbeiter, die mit ihm in Kontakt waren, sind in die häusliche Quarantäne geschickt worden. Mutmaßlich gehören sie zu den 52 Quarantäne-Fällen im Kreis.

Wenn in einem Betrieb eine Corona-Erkrankung auftaucht, melde der Betrieb die entsprechenden Personen, die Kontakt zum Infizierten hatten, dem Landratsamt, so Baumgartner.

Nach dem Bekanntwerden der ersten Fälle in Baden-Württemberg haben einige Schwäbisch Haller angefangen, sich vorsorglich mit Lebensmitteln und Klopapier einzudecken. Doch berichten die Märkte, mit denen wir gesprochen haben, nicht von Engpässen.

Corona-Hotline des Landratsamts

Ab Freitag können Bürger eine Hotline anrufen, die das Landratsamt einrichtet. Auch eine Mailadresse ist angelegt, das Telefon ist nur von Montag bis Freitag besetzt.

Das betont, dass ein Test auf Infektion nur in begründeten Fällen durchgeführt werden soll, also wenn Menschen entsprechende Symptome in den Atemwegen feststellen und in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einem Infizierten hatten oder einem Risikogebiet waren.