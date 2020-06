Nach den Pfingstferien beginnt am Montag der Schulunterricht wieder für alle Grundschüler – wöchentlich abwechselnd kommen die Erst- und Drittklässler sowie die Zweit- und Viertklässler. Dem Vellberger Schulleiter Markus Feldmann wäre es wegen der möglichen Corona-Infektionsgefahr in den öffentlichen Verkehrsmitteln lieber, dass die Kinder nicht mit dem Bus zur Schule fahren. „In der Früh sind die Busse voll mit den Schülern, die nach Ilshofen fahren. Da kann man gar keinen Abstand halten“, meint er. Schon die Eltern der Kinder der beiden 4. Klassen, die die zwei Wochen vor den Pfingstferien Präsenzunterricht hatten, hatte er gebeten, sie zu Fuß in die Grundschule nach Talheim zu schicken.

„D’accord“ vom Elternbeirat

Der Elternbeiratsvorsitzende Marc Bauer sieht die Empfehlung als sinnvoll an. „Auch das Gymnasium bei St. Michael rät den Schülern, lieber mit dem Fahrrad als mit dem Bus zu kommen“, berichtet er. „Dann bleiben auch genug Busplätze für die Schüler, die auf den Bus angewiesen sind“, stellt er fest. In Vellberg sind das vor allem die Schüler, die nach Ilshofen in die Realschule fahren.

Bauers Tochter geht in die vierte Klasse der Vellberger Grundschule. Auf ihrem Zu-Fuß-Schulweg müssen sie und die anderen Kinder aus der Markgrafen- und der Kreuzäckersiedlung die viel befahrene und gefährliche Eschenauer Straße auf Höhe des Igelwegs überqueren.

Eltern sind genug belastet

Elternlotsen, um die Kinder sicher über die Straße zu geleiten, lehnt Marc Bauer ab. „Die Eltern sind die letzten Wochen durch Homeschooling und Homeoffice schon genug belastet“, so der Vorsitzende. Das kostenlose Busticket bekommen die Grundschüler in Vellberg übrigens nicht, weil der Schulweg zu weit ist, sondern weil er offiziell als „gefährlich“ gilt.

Bauer hat der Stadtverwaltung vorgeschlagen, an der Eschenauer Straße eine Drück-Fußgängerampel aufzustellen. Bürgermeisterin Ute Zoll hat daraufhin das Thema in der Gemeinderatssitzung vor den Pfingstferien angesprochen und vom Gemeinderat einhellige Zustimmung für eine solche Ampel bekommen.

Die Lichtzeichenanlage soll möglichst bis zum Ende des Schuljahrs in Betrieb bleiben. Wo die Ampel am besten steht, ist auch nach der Verkehrsschau mit dem Landratsamt vom Mittwoch dieser Woche noch unklar. Direkt beim Igelweg, aus dem die Kinder an die Eschenauer Straße gelangen, ist es zu unübersichtlich und der Platz reicht nicht, um die Ampel aufzustellen. Auch was die Signalanlage die Stadt Vellberg kostet, ist noch unsicher. In der Ratssitzung war Zoll von rund 1000 Euro monatlich ausgegangen.

Auch Nadine Stellmach, Mutter eines Grundschülers, hat Vorbehalte: „Weiter unten geht es über die Bühlerbrücke. Wer weiß, was den Jungs da einfällt“, meint sie. Ihr achtjähriger Sohn muss eine Dreiviertelstunde für den Schulweg aus der Kreuzäckersiedlung mit der Schleife über die Markgrafensiedlung einplanen. Sorgen macht ihr dabei auch der Zebrastreifen an der Haller und Bucher Straße, der auf dem Weg liegt. „Dort fahren oft Autos ohne anzuhalten durch, auch Lkw, obwohl Kinder die Straße überqueren wollen“, hat sie beobachtet.

Elterntaxis organisieren

Nadine Stellmach und Christine Reichert wollen sich deshalb mit anderen Eltern absprechen und die Kinder so oft wie möglich mit dem Auto zur Schule bringen und abholen. Wenn es sich überhaupt organisieren lässt, denn die allermeisten Eltern sind berufstätig und haben teils ältere Kinder, die in Hall zur Schule gehen und ebenfalls wegen Corona nicht Bus fahren sollten.