Das bayerische Kabinett hat am Dienstag beschlossen, den Start des Sommersemesters 2020 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf den 20. April zu verschieben. Dies ist eine Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Damit werden nach aktuellem Stand alle staatlichen Hochschulen und Universitäten im Freistaat erst nach den Osterferien mit dem Sommersemester beginnen.

Semesterstart verschoben: Hochschulen in Ansbach und in Neu-Ulm betroffen

Auch an den Hochschulen in Ansbach sowie in Neu-Ulm (HNU) beginnt das Sommersemester später. „Mit dieser Maßnahme gewinnen wir fünf Wochen wertvolle Zeit“, so Wissenschaftsminister Bernd Sibler. „Wir wollen das Gesundheitssystem, die Bevölkerung und unsere Hochschulfamilie schützen. Gleichzeitig können wir so verhindern, dass unsere Hochschulfamilie das Semester mit Bedenken und Unsicherheit beginnt.“