Es ist ein Schritt in Richtung Optimierung in Zeiten der Corona-Pandemie: Am heutigen Donnerstag, 2. April, wird die Fieber­ambulanz in der Michelfelder Straßenmeisterei in Betrieb genommen. Organisiert wird diese von der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall. Ziel ist es, die Hausarztpraxen zu entlasten und das Risiko für Ärzte, medizinisches Fachpersonal sowie wartende Patienten zu minimieren. „Es handelt sich hier um eine Ressourcenschonung“, erklärt Dr. Elisabeth Koerber-Kröll, Vorsitzende der Ärzteschaft Schwäbisch Hall.

Einfach in der Fieberambulanz vorstellig zu werden und sich testen zu lassen, funktioniert jedoch nicht. „Die Hausärzte müssen telefonisch beurteilen, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt, und den Patienten dann an die Fieber­ambulanz melden“, erklärt die Vorsitzende.

In der Straßenmeisterei wurden zwei getrennte Räume eingerichtet. Der eine diene zur Untersuchung von Kindern, der andere für die von Erwachsenen. Die Einrichtung, die für diesen Zweck übernommen werden konnte, stammt aus einer Praxisauflösung. „Es funktioniert wie eine normale Sprechstunde“, erklärt die Haller Ärztin. Die Patienten würden mit dem vorgeschriebenen Abstand hereinkommen, ihre Versichertenkarte vorlegen und von den diensthabenden Ärzten untersucht werden. Im Einsatz sind nach Dienstplan hiesige Allgemeinmediziner mit einer Helferin. Bestehe der Verdacht auf eine Infektion, werde ein Nasen-Rachen-Abstrich genommen. Durch die Fieberambulanz könne auch Schutzkleidung in den Arztpraxen gespart werden.

Diese und nächste Woche sollen die derzeitigen Teststellen und die Fieberambulanzen – in Crailsheim ist die zweite des Landkreises – parallel laufen. „Dann erfolgt ein fließender Übergang und die Teststellen fallen weg“, betont Koerber-Kröll.

Mit einem höheren Anstieg der zu Testenden rechnet sie derzeit nicht. „In Zukunft, wenn weitere Schnell- und Selbsttests auf den Markt kommen, werden die Abstrichzentren nicht mehr notwendig sein“, ist sie sicher.

Freiwilliges tragen von Schutzmasken ist sinnvoll

Damit die Fallzahlen im Landkreis kontrollierbar bleiben, wünscht sich die Ärztin allerdings auf freiwilliger Basis das Tragen von Schutzmasken. „Würden wir wie in Asien solche Masken wie selbstverständlich im gesellschaftlichen Umgang aufsetzen, dann könnten wir hier die ­Infektionsketten erheblich ver­lang­­sa­men“, prognostiziert sie. Für Hobbynäherinnen wäre es eine schöne und sinnvolle Gelegenheit, sich kreativ zu betätigen und Gutes zu tun.

„Die leichten Fälle von Corona-Infizierten bekommen wir hin“, sagt Koerber-Kröll. Große Bedenken herrschten in der Region jedoch, dass die Kapazitäten in den Kliniken eng werden, wenn sehr viele Menschen ernsthaft im gleichen Zeitraum erkranken würden.

Zwei Stunden am Tag geöffnet

Geöffnet ist die Fieberambulanz in der Straßenmeisterei in Michelfeld von Montag bis Freitag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr. Sollten die Sprechzeiten nicht ausreichen, werden sie erweitert. Nach Bedarf auch aufs Wochenende.