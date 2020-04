Mit dem teilweisen Wiederanlaufen des Schulbetriebs in Baden-Württemberg fahren die Busse im Landkreis Schwäbisch Hall ab Montag, 4. Mai, wieder nach dem Schulfahrplan. Im Zugverkehr auf der Murrbahn kommen zu diesem Zeitpunkt Fahrten des Metropol­expresses in den Hauptverkehrszeiten wieder hinzu, die seither ausgesetzt waren. Bei den Bussen und Zügen im Landkreis dürfte es nach den Rückmeldungen der Schulen und Berechnungen der Verkehrsunternehmen keine Kapazitätsengpässe geben, schreibt das ÖPNV-Unternehmen Kreisverkehr Schwäbisch Hall. In Zusammenhang mit den Corona-Abstandsregeln seien die Kapazitäten in den Fahrzeugen derzeit deutlich eingeschränkt. Es sei auf eine Staffelung der Unterrichtszeiten geachtet worden. „Falls sich dennoch einzelne Engpässe in den Hauptverkehrszeiten ergeben, bitten wir, dies den betreffenden Schulen und Verkehrsunternehmen zu melden, damit gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann“, heißt es weiter.

Kreisverkehr bittet die Fahrgäste darum, die Maskenpflicht in den Fahrzeugen und an den Haltestellen einzuhalten. Zudem weist das Unternehmen darauf hin, dass die Zahlungspflicht im ÖPNV nach wie vor gelte. „Nutzen Sie Handy-Ticket, Fahrscheinkauf an den Bahnhofsautomaten, die Kolibri-Card oder Tageskarten im Vorverkauf, solange kein Ticketverkauf beim Busfahrer erfolgen kann“, so die Empfehlung. Es werde auch wieder vermehrt Fahrkartenkontrollen in Bussen und Bahnen geben, die seither teilweise ausgesetzt waren.

Einschränkungen könne es zunächst bei Schülerfahrten am Nachmittag geben, weil viele Schulen noch keinen Nachmittagsunterricht anbieten. Kurse bei den Hauptlinien fahren in jedem Fall wie an Schultagen. Die Einschränkungen bei den Nachtverkehren ab 23 Uhr sowie beim Ruf-Bus bleiben vorerst weiterhin bestehen.