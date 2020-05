Schulen, Museen, Gastronomie: Die Landesregierung lockert schrittweise die Corona-Beschränkungen – unter Vorbehalt der Infektionslage. Zur Lage im Kreis Hall informierte Landrat Gerhard Bauer beim Pressegespräch am Landratsamt­standort auf dem Karl-Kurz-Areal in Hall-Hessental. „Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen. Wir haben durch konsequentes Handeln unser Ziel erreicht, die Ansteckungskurve flach zu halten. Das ist ein Zwischenerfolg und eine sehr gute Entwicklung“, zieht der Landrat in der zehnten Woche seit Beginn der Corona-Pandemie Bilanz – den ersten Fall gab es im Kreis am 9. März. Der Landrat dankt dabei auch den Bürgern für ihr verantwortungsvolles Verhalten, das sich in den gesunkenen Fallzahlen widerspiegele.

Allerdings wisse keiner, wie hoch die Dunkelziffer ist. Noch 55 Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert. 927 infizierte Menschen werden mittlerweile als vollständig gesundet bezeichnet. 54 Menschen starben bislang an dem Virus. Coronavirus Kreis Schwäbisch Hall Zahlen vom Landratsamt aus den Gemeinden im Kreis Hall vom 14. Mai Landkreis Schwäbisch Hall Bauer erläutert die Entwicklung und macht deutlich, dass es am 31. März 476 Corona-Infizierte im Kreis gab. Einen Monat später waren es 1002 Corona-Erkrankte – ein Anstieg um 110 Prozent. Am Donnerstagabend, 14. Mai, sind es seit Beginn der Pandemie 1036 bestätigte Corona-Erkrankte – ein Anstieg um lediglich 3,4 Prozent.Noch 55 Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert. 927 infizierte Menschen werden mittlerweile als vollständig gesundet bezeichnet. 54 Menschen starben bislang an dem Virus.

Bedeutung in den Zahlen bekommt nun eine Notbremse: Wenn es im Kreis Hall mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt, dann greift ein konsequentes Beschränkungskonzept. Wie das aussieht, daran arbeitet eine Taskforce des Landes mit dem Namen Regio­nale Beschränkung. Für den Landkreis Hall mit rund 196.000 Einwohnern ist diese Grenze auf die Woche gerechnet bei 98 ­Personen zu ziehen. „Wir hatten in den letzten sieben Tagen 15 Neuinfektionen, sind also weit von der Grenze entfernt, aber die Lockerungen sind auch eine ­Gefahr“, betont Bauer und warnt vor einer zweiten Ansteckungswelle. Er appelliert: „Es ist wichtig, dass sich weiter alle Bürger an die Regeln halten.“ Das bedeutet vor allem Abstand wahren, Kontaktbeschränkungen einhalten, Masken tragen und Hände waschen.

Tests in Heimen

Eine Herkules-Aufgabe steht bei Pflege- und Behinderteneinrichtungen bevor. Die Landesregierung gibt flächendeckende Tests aller Heime vor. Seit dem 8. Mai wurden 39 Pflegeheime und fünf Behinderteneinrichtungen mit vielen Standorten im Kreis vom Gesundheitsamt angeschrieben, um Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen von Bewohnern und Mitarbeitern zu erhalten. Die Abstrich-Aktion soll starten, wenn die erste Liste eingeht. „Es geht insgesamt um 5000 bis 6000 Personen, die in den Einrichtungen getestet werden sollen“, sagt Landrat Bauer. Einzelne Pflegeheime hätten allerdings kein Interesse an einer „verdachtsunabhängigen, einmaligen Momentaufnahme“. Es gebe kein Gesetz, dass getestet werden muss. Sobald jedoch einzelne Bewohner oder Mitarbeiter Symptome zeigen, soll großzügig abgestrichen werden.

Eine andere Option wären flächendeckende Antikörpertests – auch um Licht ins Dunkelfeld zu bringen. Es gibt mittlerweile viele Schnelltests, die allerdings noch als wenig sicher gelten. Hoffnung macht aber ein neuer Test, den das Pharmaunternehmen Roche entwickelt hat, um Corona-Antikörper nachzuweisen, der flächendeckend eingesetzt werden könnte. „Das wäre eine Verbesserung mit einer höheren Sicherheit“, sagt Dr. Pascale Welisch, die Leiterin des Gesundheitsamts.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht diesen neuen Test als „eine wichtige neue Wegmarke im Kampf gegen das Virus“ und hat bereits viele Millionen bestellt. Dessen Treffgenauigkeit sei verlässlich, und es könne mit fast 100-prozentiger Sicherheit nachgewiesen werden, ob sich ein Patient mit Corona infiziert hat. Im Idealfall könnte damit verlässlich erkannt werden, ob jemand die Krankheit hinter sich hat, immun ist und niemanden mehr ansteckt.