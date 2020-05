Jeder Kreisrat sitzt an einem eigenen Tisch, auf Begrüßungen per Handschlag wird verzichtet, die Hände sollen vor und nach der Sitzung gewaschen werden: Die erste öffentliche Kreistagssitzung seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis steht unter besonderen Schutzvorkehrungen. Die letzte öffentliche Kreistagssitzung war am 24. Januar und hatte einen Tagesordnungspunkt: die Wiederverpflichtung von Gerhard Bauer für weitere acht Jahre als Landrat.

Am 12. März trafen sich zuletzt die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses in der DRK-Geschäftsstelle in Schwäbisch Hall. Gerhard Bauer fällte in der Krise Eil­entscheidungen, hielt die Kreisräte unter anderem in Videokonferenzen auf dem Laufenden. Nun nutzt er am Dienstag den Kreistag, um in der Schubarthalle in Obersontheim zur aktuellen Situation in der Corona-Krise zu informieren, dem „heute sicherlich wichtigsten und für uns alle folgenreichsten Thema“. Zudem beantwortet er Fragen aus den Reihen der Fraktionen sowie Parteien des Kreistags.

Die kritische Marke, bei der wieder über stärkere Einschränkungen im Landkreis entschieden werden müsste, liegt bei 98 Neuinfektionen pro Woche. „Davon sind wir weit entfernt. „Die Statistik belegt, dass es uns bisher gelungen ist, die Virus-Ausbreitung einzudämmen und jetzt die Kurve flach zu halten", sagt Landrat Gerhard Bauer nach einer Schweigeminute für die 57 Corona-Erkrankten aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, die bisher an und mit Covid-19 verstorben sind.

In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis Schwäbisch Hall nur 13 Neuinfektionen“, nennt Bauer am Dienstag den Stand. Das sei zwar noch immer zu viel, aber dennoch eine Zahl, die optimistisch stimme. Jedoch stehe die Befürchtung „einer neuen Ansteckungswelle“ aufgrund der bereits erfolgten und noch kommenden Lockerungen nach wie vor im Raum. „Dafür sind wir gewappnet“, macht der Landrat deutlich.

Fragen vorab eingereicht

In der vergangenen Ältestenratssitzung wurde vereinbart, dass die Fraktionen und Parteien des Kreistags Fragen zur Corona-Krise vorab bei der Kreisverwaltung einreichen können, damit der Landrat Antworten geben beziehungsweise diese in der Sitzung vorlesen kann. Die Möglichkeit wird unterschiedlich genutzt. Die Fraktion Grüne/ÖDP stellt Fragen zu acht, die linke Kreisrätin Ellena Schumacher ­Koelsch zu sechs, die CDU-Fraktion zu fünf, die SPD-Fraktion zu vier Themenkomplexen und die drei AfD-Mitglieder fragen zu einem Thema nach. Die Themenpalette reicht von Abfallentsorgung über Finanzen, Gesundheitsamt und Kliniken bis zum Sozialwesen.

„Im Kreishaushalt werden wir aufgrund der politisch angekündigten Hilfen von Bund und Land voraussichtlich noch mit einem blauen Auge davonkommen“, antwortet der Landrat auf eine Frage der Fraktion Grüne/ÖDP zu finanziellen Folgen. Der Kreishaushalt sei noch ausgeglichen. Eine Erhöhung der Kreisumlage im Wirtschaftsabschwung oder bei nur langsamer Konjunkturerholung würde das Finanzierungsproblem nur vom Kreis auf die Städte und Gemeinden verlagern. „Es gab in der Hochzeit des Infektionsgeschehens mehrere kleinere Ausbrüche in Pflege-, Behinderten- und Jugendeinrichtungen“, antwortet Bauer auf eine Frage von Ellena Schumacher ­Koelsch (Linke).

Flächendeckende Tests seien nur eine Moment­aufnahme und aktuell nicht vorgesehen. Die CDU-Fraktion fragt zum Gesundheitsamt nach. Neun Personen seien zusätzlich eingestellt worden. Aus fast allen Ämtern der Kreisverwaltung wurde Personal abgezogen, um das Gesundheitsamt zu unterstützen. „Der Koordinierungsstab besteht aus Vertretern der Kreisverwaltung, der Kreisärzteschaften, der Kliniken, einem Vertreter der Städte und Gemeinden sowie Vertretern des DRK, der Feuerwehr, der Polizei und der Bundeswehr“, beantwortet der Landrat eine Frage der SPD-Fraktion. Der Stab sei nach medizinischen Kompetenzen und fachlichen Zuständigkeiten zusammengestellt worden.

Die AfD fragt zu Corona-Tests in Pflegeheimen und für medizinisches und pflegendes Personal. „In Pflegeeinrichtungen erfolgt immer eine Testung symptomatischer Bewohner oder Mitarbeiter und dann nach Stufenplan die Kontaktpersonen“, erläutert Bauer. Der Bund plane regelmäßige Tests für Pflegepersonal, aber dafür gebe es noch keine gesetzliche Grundlage.