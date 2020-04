Die ersten drei Monate des Jahres hat das heimische Handwerk weitgehend gut überstanden. Doch nun zeigen sich die harten Folgen der Corona-Pandemie. Während etwa Friseure oder Kosmetiker ihre Geschäfte schließen mussten, leiden viele andere Gewerke unter rückläufiger Nachfrage.

In einer Online-Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) klagten drei Viertel der Handwerker über Umsatzrückgänge. Bei über der Hälfte (56 Prozent) wurden Aufträge storniert. Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, appelliert deshalb an die Kunden, Aufträge nicht vorschnell zurückzuziehen und lokalen Betrieben wie Bäckereien, Metzgereien und Werkstätten die Treue zu halten.

Lokale Betriebe unterstützen

„Solidarität ist in der aktuellen Lage wichtiger denn je. Viele Firmen setzen noch stärker auf Online-Angebote und Service per Telefon oder Whatsapp, etwa in Werkstätten, oder bieten Lieferdienste an. Mit dem Kauf von Gutscheinen können Kunden Betriebe unterstützen, die derzeit nicht öffnen dürfen. Der Appell von Ulrich Bopp richtet sich auch an die öffentliche Hand: „Das Handwerk in der Region braucht gerade jetzt die kommunalen Aufträge.“ Die Soforthilfe von Land und Bund hilft kleinen Betrieben zwar kurzfristig und wird auch nachgefragt, aber auf lange Sicht sind Kundenaufträge wichtiger.“