An den 16. März 2020 werden sich die Gastronomen noch in vielen Jahren erinnern. Vielleicht werden sie ihren Kindern davon erzählen, wie sie es geschafft haben, ihren Betrieb über den Shutdown zu retten. Vielleicht müssen sie ihnen auch erklären, weshalb sie damals gescheitert sind.

Seit knapp sechs Wochen dauert dieser Ausnahmezustand, der den Wirten Umsatzeinbrüche von 80 bis 100 Prozent beschert. Keine Branche, so argumentiert Daniel Ohl vom Branchenverband Dehoga, sei von Amts wegen derart massiv eingeschränkt worden. Deshalb macht sich der Verband stark: Für das wirtschaftliche Überleben seiner Mitglieder wie auch für den Erhalt der touristischen Vielfalt im Lande. Weil das eine das andere bedingt, ist die Brisanz auch den politischen Entscheidern bewusst: Bis zum 29. April wollen die Wirtschaftsminister aus Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-­Westfalen ein gemeinsames Konzept erarbeiten, das die schrittweise Öffnung nach dem 4. Mai vorsieht.

Nicht alle gleich betroffen

„Ein Drittel unserer Betriebe steht auf der Kippe. Wenn die Politik nicht sofort handelt, rechnen wir mit rund 10.000 Firmenpleiten in unserer Branche allein in Baden-Württemberg“, erklärte Fritz Engelhardt, Landesvorsitzender der Dehoga Anfang der Woche. Die Situation gestaltet sich im Landkreis Schwäbisch Hall nicht besser. Armin Meiser, Hotelier und Verbandsvorsitzender im Landkreis, sieht auch hier ein Drittel der Unternehmen von Insolvenz gefährdet.

Ohne an den Vorgaben und dem Vorrang des Gesundheitsschutzes rütteln zu wollen, „brauchen wir für unsere Branche eine klare Exit-Strategie und Perspektiven“, sagt Meiser. Gleichzeitig ist er skeptisch: Denn „Abstandsregelungen oder Personenzahlbegrenzungen werden dazu führen, dass die Betriebe nur einen kleinen Teil ihres normalen Umsatzes machen können. Viele werden sich schwertun, überhaupt kostendeckend zu arbeiten. Lockerungen allein genügen also nicht, um eine Pleitewelle zu verhindern. Wir brauchen dringend zusätzliche, direkte staatliche Unterstützung für die Betriebe.“

Zu den Gastronomen, die der Shutdown zu 100 Prozent traf, gehört auch Mark Theile, der in Crailsheim das Bullinger Eck, die Schächtele Bar und den Volksfeststadl betreibt. Von der Möglichkeit eines Lieferservice hat er Abstand genommen: „Wir haben uns in sieben Jahren einen hohen Qualitätsstandard erarbeitet, den wir mit der Lieferung einfach nicht halten können. Ein Zwiebelrostbraten aus der Plastikverpackung ist einfach nicht der gleiche, den ich im Restaurant bekomme. Und um überhaupt kos­tendeckend arbeiten zu können, müsste ich auch mindestens 30 bis 40 Essen liefern.“ Weil das utopisch ist, hofft er auf jeden Tag, den sein Restaurant früher öffnen kann, zumal auch der Volksfeststadl nach Absage des Oktoberfestes in München auf sehr wackligen Füßen steht. Es geht auch um die eigene Existenz: Inhaber bekommen kein Kurzarbeitergeld.

Nicht ganz so hart hat es die Pizzeria von Gerhard Regner und Ute Weidinger getroffen. Ihr „Noodles“ in Vellberg-Großaltdorf bot schon vor Corona Gerichte zum Abholen an. „Davon machen unsere Gäste jetzt noch häufiger Gebrauch“, freuen sich beide, auch wenn das die Umsätze aus Biergarten und Restaurant bei Weitem nicht aufwiege. „Wir werden, dank unser Gäste, mit einem blauen Auge davonkommen.“ Auch das Team vom Landhaus Rössle im Schwäbisch Haller Teilort Veinau machte die Not erfinderisch.

Inhaber Ernst Kunz hat sich auf die Wurzeln seines Hauses besonnen und liefert saisonale und handgemachte Produkte verzehrfertig an verschiedene Lebensmittelgeschäfte und bietet sie zur Selbstbedienung auch am hauseigenen Kartoffel- und Apfelverkaufsstand an.

Ein ganz entscheidender Schritt in die richtige Richtung sei die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für Speisen von 19 auf 7 Prozent ab dem 1. Juli. „Das ist ein Anliegen, für das wir lange gekämpft haben und das jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt“, sagt Daniel Ohl vom Branchenverband.

Ein langer Kampf

Zwar gelten die Vergünstigungen nur ein Jahr, „aber in diesem Zeitraum haben wir die Chance zu belegen, welche positiven Auswirkungen es auf die Branche haben kann“ und sein Verbandskollege aus Fichtenau-Neustädtlein ergänzt: „Die bisher geflossenen Soforthilfe-Zahlungen, für die wir sehr dankbar sind, decken nur einen Bruchteil des zum Überleben notwendigen Liquiditätsbedarfs.“ Armin Meiser befürchtet, dass diese Krise lange nachwirken wird. „Viele Betriebe müssen sich aktuell stark verschulden. Auch die Stundungen von Pachten, Kreditraten oder von Steuer-Vorauszahlungen sind nur aufgeschobene Kosten, die später bezahlt werden müssten.“ Die Branche brauche aber stabilisierende Maßnahmen und Kraft für notwendige Investitionen.

33

Prozent der Gastronomiebetriebe sind nach Dehoga-Schätzungen insolvenzgefährdet. In Baden-Württemberg sind das rund 10 000.