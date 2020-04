Die Landkreisverwaltung des Hohenlohekreis zieht nach dem Osterwochenende eine positive Bilanz. Der große Teil der Bevölkerung habe sich auch an den Feiertagen an die Regeln zur Bewältigung der Coronakrise gehalten. „Wir erleben, dass die Menschen trotz der frühlingshaften Temperaturen nach wie vor sehr umsichtig sind“, freut sich Landrat Dr. Matthias Neth. Größere Menschenansammlungen haben am Wochenende im Kreisgebiet nicht stattgefunden. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken“, so Neth.

Krisenstab arbeitete auch am Osterwochenende

Der Krisenstab im Landratsamt war auch über das Osterwochenende besetzt. Die Mitarbeitern ermittelten Infizierte und deren Kontaktpersonen. Außerdem haben auch mehrere Dutzend Anfragen rund um das Coronavirus am Bürger-Info-Telefon beantwortet werden können.

Auf der extra eingerichteten Internetseite des Landratsamtes werden täglich aktuelle Informationen zum Virus veröffentlicht. Darunter finden sich auch Informationen für Unternehmen, die von den Auswirkungen der Corona-Verordnung besonders betroffen sind.