Eine Pflegebedürftige aus Wüstenrot wurde als Corona-Infizierte aus einer Reha-Klinik entlassen, obwohl ihr Testergebnis am selben Tag vorlag – und das ohne die Familie über das Testergebnis zu informieren.

Andrea S., die Schwiegertochter der Infizierten, versteht die Welt nicht mehr. Da gibt es mit Blick auf das Coronavirus Anordnungen und Verordnungen, Regeln und Strafandrohungen bei Missachtung. Und in ihrem Fall wird die Schwiegermutter in spe aus der Reha-Klinik in Öhringen entlassen, obwohl sie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist. Was von den Zuständigen im Krankenhaus nicht gemacht wurde: Andrea S. und ihrem Lebenspartner die Info weiterzugeben, dass die Schwiegermutter positiv getestet wurde.

Ute Emig-Lange, Sprecherin der BBT-Gruppe, zu der das Hohenloher Krankenhaus und die geriatrische Rehaklinik gehört, sagt: Aus Datenschutzgründen könne sie keine Auskünfte geben. Was sie sagen könne: Bei Entlassungen von Patienten würden die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, die man auf dessen Homepage nachlesen könne, eingehalten.

„So etwas kann nicht sein“, sagt Andrea S. aus Wüstenrot-Finsterrot über das Geschehen, und sie spricht es auch dem Herrn vom Gesundheitsamt ins Telefon, der gerade bei ihr anruft. Die Verärgerung ist ihr anzumerken. „Ist aber schön, dass Sie Verständnis für mich haben“, sagt sie dem Mann mit reichlich Sarkasmus in der Stimme ins Telefon.

Da ihr bereits bekannt war, dass in der Geriatrischen Rehabilitation in Öhringen Corona grassiert, habe sie im Krankenhaus darum gebeten, dass die Mutter ihres Partners getestet werde. Zunächst habe man dort den Test gar nicht machen wollen, weil die 84-jährige Seniorin symptomfrei gewesen sei. Andrea S. sagt, sie habe dennoch darauf bestanden.

Die Information, dass die Seniorin infiziert sei, habe sie erst am Montag darauf von ihrer Hausärztin mitgeteilt bekommen, schildert Andrea S. fassungslos. Ohne das Wissen um die Infektion waren sie sorglos: „Wir waren Samstag noch einkaufen und sind mit anderen Menschen in Kontakt gekommen.“