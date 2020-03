Am Donnerstag, 5. März, wurde erstmals ein Coronavirus-Fall im Hohenlohekreis bestätigt. Es handle sich um eine Frau aus der Raumschaft Bretzfeld, ihr Gesundheitszustand sei gut, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes in Künzelsau. Die Infizierte befinde sich in häuslicher Isolation und stehe in Kontakt zum Gesundheitsamt des Hohenlohekreises. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werde das Landratsamt Hohenlohekreis in Fällen von Coronavirus-Infektionen keine weiteren Informationen zu persönlichen Daten Betroffener bekanntgeben.

Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises gehe nach wie vor jedem Verdachtsfall nach, wird in der Mitteilung getont. Während der Isolation bzw. der häuslichen Quarantäne stehe es stets in Kontakt mit den Personen. Für Fragen von Bürgern des Hohenlohekreises zum Coronavirus hat das Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet, die schon vielen Menschen geholfen habe, teilt das Landratsamt mit.

Im benachbarten Kreis Heilbronn war einer der ersten Fälle in Baden-Württemberg bekannt geworden - bei einem Altenpfleger in Bad Rappenau, der in Kontakt mit Betreuten war.

Landrat Matthias Neth: „Wir konnten schnell und besonnen reagieren.“

„Seit in Baden-Württemberg Fälle von infizierten Personen bekannt wurden, haben wir uns auf einen möglichen Ausbruch im Hohenlohekreis vorbereitet. Wir konnten schnell und besonnen reagieren“, wird Landrat Dr. Matthias Neth in der Mitteilung zitiert. Die Betroffenen haben „vorbildlich gehandelt“ und das Gesundheitsamt habe „hervorragend gearbeitet.“ Der Ablauf sei in diesem Fall so gewesen, wie er sein solle.

Das Wichtigste sei, eine Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen. „Daran arbeiten wir in enger Abstimmung mit den Landesbehörden“, so Neth weiter.