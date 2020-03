Aus Sorge, dass weniger Besucher kommen wird der für Mittwoch, 4. März, angekündigte Künzelsauer Abend auf Mittwoch, 13. Mai, verschoben. „Damit reagieren wir vorsorglich auf die Ausbreitung des Coronavirus“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

Im benachbarten Schwäbisch Hall ist ein erster Fall aufgetaucht: Ein Angestellter der Firma Klafs wurde offenbar im Urlaub infiziert. Der Mann wohnt in der Heilbronner Region. In einem anderen Nachbarort, Mulfingen, hat der Ventilatorenhersteller Ebm-Papst vorsichtshalber mehrere Maßnahmen getroffen.

Wichtige Themen sollen möglichst viele Bürger in Künzelsau erreichen

Bei Künzelsauer Abend sollen interessante und für die Entwicklung von Künzelsau wichtige Themen vorgestellt werden, die möglichst vielen Einwohnern präsentiert werden sollen. „Es wäre schade, wenn aus Sorge sich anzustecken weniger Besucher kämen.“ Es handle sich um eine präventive Maßnahme.

Am Dienstag will sich die Landesregierung in Baden-Württemberg zur Lage im Südwesten äußern.