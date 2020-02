Mitarbeiter von ebm-papst, die in ein Coronavirus-Risikogebiet gereist und in ihre Niederlassung in Deutschland zurückkehren wollen, werden vorerst freigestellt. Das teilte das Unternehmen mit. Das betreffe Mitarbeiter, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem der Risikogebiete aufgehalten haben, die das Robert-Koch-Institut ausgewiesen hat: China, Italien, Südkorea und Iran).

Bevor sie zurück an die Arbeit gehen, sollen sie sich in einer Klinik testen lassen. Dazu werden sie von der Personalabteilung unterstützt, heißt es in der Mitteilung. Falls die Kosten nicht von einem Träger übernommen werde, erstatte ebm-papst den Betrag. Das gilt für Mitarbeiter in den Standorten in Mulfingen, St. Georgen und Landshut.

ebm-papst hat Geschäftsbeziehungen in drei Risikogebiete

ebm-papst sei in drei der Risikogebieten aktiv, heißt es in der Mitteilung:

Aus Südkorea werden Elektronikbauteile bezogen

Aus Italien kommen mechanische Bauteile (die Standorte seien nicht im Bereich der Risikogebiete)

Aus China kommen Magnete und Rohleiterplatten

Die Belieferung mit den Teilen sei jedoch nicht gefährdet. Die Dienstreisen in die betroffenen Länder seien gestoppt, heißt es in der Mitteilung. Eine extra eingerichtete internationale Task-Force an den Standorten beobachte die Ausbreitung des Virus’.

Die Situation in China habe sich inzwischen verbessert. Die Arbeiter in Shanghai seien nach der Quarantäne-Zeit zur Arbeit zurückgekehrt.