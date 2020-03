Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, werden im Kreis Hall das Schenkenseebad, das Bad in Michelbach, das Bad in der Tullauer Höhe sowie das Hallenbad und die Saunalandschaft Parc Vital in Crailsheim geschlossen. Das Schenkenseebad und die Bäder in Michelbach und in der Tullauer Höhe schließen ab Samstag, 14. März bis einschließlich Sonntag, 19. April, das Crailsheimer Hallenbad und Parc Vital bis auf Weiteres. Von der Schließung im Schenkenseebad ist auch das angeschlossene Actic Fitnessstudio betroffen. Wie die Stadtwerke Schwäbisch Hall mitteilen, waren die Besucherzahlen im Schenkenseebad seit Anfang März ohnehin bereits deutlich gesunken, da viele Menschen aus eigenem Antrieb heraus den Kontakt mit größeren Menschengruppen meiden.