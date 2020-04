Der Frühling ist da, die Sonne scheint, doch die Straßen sind ziemlich leer. Das Coronavirus und die staatlich beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung seiner Ausbreitung haben den Alltag im Kreis Hall verändert. Jedoch haben sich am vergangenen Wochenende nicht alle Bürger an die neuen Regeln gehalten, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt. So stellte dieses im Kreis Schwäbisch Hall insgesamt elf Verstöße gegen die Kontaktsperre fest: Mehr als zwei Personen waren jeweils im öffentlichen Raum zusammen unterwegs und hielten den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein.

Damit steht der Kreis Hall aber noch sehr gut da im Vergleich zu den beiden anderen Kreisen, die zum Gebiet des Aalener Polizeipräsidiums gehören. Im Ostalbkreis verstießen Bürger in 27 Fällen gegen diese das Kontaktverbot. Zudem wurden sechs weitere bußgeld-bewährte Verstöße festgestellt, unter anderem Zusammenkünfte im privaten Bereich.

Am meisten Verstöße fanden im Rems-Murr-Kreis statt, ganze 178 Fälle wurden von der Polizei verzeichnet. 157 davon waren Verstöße gegen das Kontaktverbot. 21 waren anderweitige Verstöße gegen die Corona-Verordnung. In allen erwähnten Fällen handelte es sich um Ordnungswidrigkeiten, Straftaten im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz wurden an diesem Wochenende nicht festgestellt.

Das Polizeipräsidium Aalen bittet alle Bürger weiterhin, sich an die geltenden Vorschriften zu halten.