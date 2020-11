Die aktuellen Zahlen des Landratsamtes im Kreis Schwäbisch Hall vom Donnerstag, 12.11.2020.

Monate lang war der Verlauf in der Gemeinde Oberrot unauffällig. Doch seit einer Woche steigen die Zahlen. Die Folge: Die Gemeinde hat die höchste 7-Tage-Inzidenz im Landkreis.

Seit Wochen steigen die Infektionen in Crailsheim. Wieso gerade dort, ist unklar. Auf eine entsprechende Anfrage des Oberbürgermeisters Christoph Grimmer im Kreistag hat Landrat Gerhard Bauer nur vage Antworten gegeben.

Der kleine Lockdown im November scheint im Landkreis zu wirken. Eine gute Woche nach Eintreten der Maßnahmen sinkt die Inzidenz des ganzen Kreises.

Landrat Gerhard Bauer sieht in der zweiten Woche des „kleinen Lockdowns“ eine positive Entwicklung im Landkreis. Nachdem der Mitte Oktober zum Risikogebiet wurde, nähert sich die 7-Tage-Inzidenz wieder den 50 an. Das sind die aktuellen Zahlen im Kreis:

7-Tage-Inzidenz: 72,7

Infizierte Bürger seit März: 2145

Corona-Tote: 70

Gesundete: 1849

Derzeit Kranke: 226

So viele Bürger haben sich seit Beginn der Zählung im März in den Gemeinden des Landkreises wissentlich infiziert:

Blaufelden: 51

Braunsbach: 38

Bühlertann: 23

Bühlerzell: 32

Crailsheim: 490

Fichtenau: 71

Fichtenberg: 25

Frankenhardt: 74

Gaildorf: 119

Gerabronn: 40

Ilshofen: 62

Kirchberg/Jagst: 31

Kressberg: 42

Langenburg: 13

Mainhardt: 96

Michelbach/Bilz: 21

Michelfeld: 40

Oberrot: 20

Obersontheim: 76

Rosengarten: 35

Rot am See: 43

Satteldorf: 38

Schrozberg: 40

Schwäbisch Hall: 385

Stimpfach: 70

Sulzbach-Laufen: 15

Untermünkheim: 53

Vellberg: 48

Wallhausen: 36

Wolpertshausen: 18

Inzidenz nimmt ab seit Beginn des kleinen Lockdowns

In den sieben Tagen vor dem 12. November sind 143 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. Höchststand dieser Zahl in der zweiten Welle, die im Herbst über den Kreis schwappt, war am 3. November. Da waren es 209 Infizierte in sieben Tagen (eine Inzidenz von 106).

Auffällig ist in den letzten Tagen der Verlauf der Gemeinde Oberrot im Limpurger Land. Bis zum 3. November hatten 12 Bürger eine Coronainfektion durchgemacht. Seither steigen die Zahlen dort an. Allein in den sieben Tagen vor dem 12. November haben sich sechs Menschen infiziert. Damit ist Oberrot die Gemeinde mit dem höchsten Inzidenz-Wert im Landkreis.

Oberrot ist die Gemeinde mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Um diesen Vergleichswert zu erhalten, werden die Infektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet.

Spitzenreiter bei den absoluten Zahlen ist weiterhin Crailsheim. Die zweite Welle trifft die große Kreisstadt hart. Seit dem 23. September vermeldet das LRA für die Stadt täglich mindestens einen Infizierten.