Das sind die aktuellen Fallzahlen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall vom Mittwoch, 23.12.2020

Rekord: 66 Neuinfektionen meldet das Landratsamt Schwäbisch Hall (LRA) am Mittwochnachmittag. Nach den 17 Infektionen am Vortag, den 24 am Montag und den 84 am Wochenende steigen die Fälle insgesamt also wieder an. Die 7-Tage-Inzidenz ist dennoch zurückgegangen (169,8), genauso wie die Anzahl an lokalen Hotspots von 10 auf 9 gesunken ist.

Hotspot: In Schwäbisch Hall gab es in den vergangenen sieben Tagen 94 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz über dem Hotspot-Wert von 200: bei etwa 232. Am Montag vergangener Woche betrug die Inzidenz noch 81.

Dauerhotspot: Blaufelden hat am Mittwoch mit einer Inzidenz von 378 (20 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen) Rot am See (278) von der unrühmlichen Spitze verdrängt. Weitere Hotspots sind: Oberrot (222), Kreßberg (202), Schrozberg (240), Fichtenau (284), Vellberg (290), Wallhausen (214) und Fichtenberg (268).

Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis SHA

Erkrankt seit März: 3513

Gesundete seit März: 3061

Corona-Tote: 86

Derzeit Infizierte: 366

7-Tage-Inzidenz: 169,8

Fast 3 Prozent der Bürger in Stimpfach waren schon nachgewiesenermaßen mit Covid-19 infiziert. Auch in Crailsheim, Fichtenau, Frankenhardt, Obersontheim und Mainhardt erlitten mehr als 2 Prozent das Virus. In Wolpertshausen, Michelbach an der Bilz, Satteldorf und Sulzbach-Laufen sind prozentual die meisten Bürger verschont geblieben. Dort waren weniger als 1 Prozent bisher infiziert. Insgesamt sind im Landkreis 1,62 Prozent der Bürger infiziert worden.

Anzahl der Infizierten in den Gemeinden seit März und Neuinfektionen

Blaufelden: 94 (+8)

Braunsbach: 51 (+1)

Bühlertann: 57 (+0)

Bühlerzell: 38 (+1)

Crailsheim: 831 (+5)

Fichtenau: 106 (+4)

Fichtenberg: 49 (+1)

Frankenhardt: 107 (+0)

Gaildorf: 229 (+7)

Gerabronn: 57 (+2)

Ilshofen: 85 (+2)

Kirchberg/Jagst: 51 (+0)

Kressberg: 72 (+1)

Langenburg: 23 (+0)

Mainhardt: 122 (+1)

Michelbach/Bilz: 33 (+2)

Michelfeld: 62 (+3)

Oberrot: 72 (+1)

Obersontheim: 110 (+1)

Rosengarten: 60 (+1)

Rot am See: 79 (+0)

Satteldorf: 52 (+1)

Schrozberg: 62 (+2)

Schwäbisch Hall: 669 (+15)

Stimpfach: 94 (+1)

Sulzbach-Laufen: 25 (+0)

Untermünkheim: 57 (+0)

Vellberg: 79 (+5)

Wallhausen: 67 (+1)

Wolpertshausen: 20 (+0)

