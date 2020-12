Das sind die aktuellen Fallzahlen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall vom Dienstag, 22.12.2020

Rekord: 17 Neuinfektionen meldet das Landratsamt Schwäbisch Hall (LRA) am Dienstagnachmittag. Nach den 24 Infektionen am Montag und den 84 am Wochenende zeigt sich hier ein positiver Trend.

Hotspot: In Schwäbisch Hall gab es in den vergangenen sieben Tagen 92 Neuinfektionen. Damit ist die 7-Tage-Inzidenz über den Hotspot-Wert von 200 gestiegen: etwa 227. Am vergangenen Montag betrug die Inzidenz noch 81.

Dauerhotspot: Oberrot hat mit 304 weiterhin eine der höchsten Inzidenzen, ist aber mittlerweile an der unrühmlichen Spitze von Rot am See (352) und Blaufelden (322) abgelöst worden.

Weitere Hotspots: Außerdem haben neun weitere Gemeinden eine Inzidenz über 200: Kreßberg (202), Schrozberg (275), Fichtenau (263), Vellberg (223), Wallhausen (241) und Fichtenberg (234).

Das Landratsamt meldet am Dienstag eine Korrektur: Fünf Corona-Fälle aus Schwäbisch Hall waren mehrere Tage lang irrtümlich Obersontheim zugewiesen worden. Dieser Fehler ist nun bereinigt.

Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis SHA

Erkrankt seit März: 3447

Gesundete seit März: 3026

Corona-Tote: 86

Derzeit Infizierte: 335

7-Tage-Inzidenz: 174,8

Fast 3 Prozent der Bürger in Stimpfach waren schon nachgewiesenermaßen mit Covid-19 infiziert. Auch in Crailsheim, Fichtenau, Frankenhardt, Obersontheim und Mainhardt erlitten mehr als 2 Prozent das Virus. In Wolpertshausen, Michelbach an der Bilz, Satteldorf und Sulzbach-Laufen sind prozentual die meisten Bürger verschont geblieben. Dort waren weniger als 1 Prozent bisher infiziert. Insgesamt sind im Landkreis 1,62 Prozent der Bürger infiziert worden.

Anzahl der Infizierten in den Gemeinden seit März und Neuinfektionen

Blaufelden: 86 (+0)

Braunsbach: 50 (+1)

Bühlertann: 57 (+0)

Bühlerzell: 37 (+0)

Crailsheim: 826 (+6)

Fichtenau: 102 (+1)

Fichtenberg: 48 (+2)

Frankenhardt: 107 (+0)

Gaildorf: 222 (+0)

Gerabronn: 55 (+0)

Ilshofen: 83 (+0)

Kirchberg/Jagst: 51 (+0)

Kressberg: 71 (+0)

Langenburg: 23 (+0)

Mainhardt: 121 (+0)

Michelbach/Bilz: 31 (+0)

Michelfeld: 59 (+0)

Oberrot: 71 (+0)

Obersontheim: 109 (+0)

Rosengarten: 59 (+0)

Rot am See: 79 (+0)

Satteldorf: 51 (+0)

Schrozberg: 60 (+0)

Schwäbisch Hall: 654 (+5)

Stimpfach: 93 (+0)

Sulzbach-Laufen: 25 (+0)

Untermünkheim: 57 (+0)

Vellberg: 74 (+2)f

Wallhausen: 66 (+0)

Wolpertshausen: 20 (+0)

