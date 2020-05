Nachdem ein 76-jähriger Bewohner im Pflegeheim der Erlacher Höhe in Großerlach positiv auf das Coronavirus getestet worden war, liegen nun die vollständigen Auswertungen der weiteren Tests vor: Alle Ergebnisse seien negativ. Das teilte die Einrichtung mit.

Virustest ist auch ein Stresstest

Insgesamt seien 126 Bewohner sowie 69 Mitarbeitende im Umfeld der Abteilung Soziale Heimstätte Erlach getestet worden, zu der neben dem Pflegeheim auch die stationäre Wohnungslosenhilfe in Großerlach gehört. „Dass alle 195 Testergebnisse negativ ausfallen, hatten wir vor einer Woche noch nicht zu hoffen gewagt“, wird Heimleiter Karl-Michael Mayer in der Mitteilung zitiert. Der Fall sei ein Stresstest für das System gewesen, der die Teams in höchstem Maß sensibilisiert habe. Der Zustand des Abwartens mache allen zu schaffen: „Überhaupt nicht zu wissen, was morgen sein wird, können wir uns gerade in der Pflege nicht als einen länger anhaltenden Zustand vorstellen.“ Der 76-Jährige Bewohner befinde sich weiterhin im Krankenhaus.

Positiver Fall im „Haus ander Rems“ in Backnang

Während im Pflegeheim vorerst aufgeatmet werden könne, sei im „Haus an der Rems“ der Erlacher Höhe im Waiblinger Teilort Beinstein ein Bewohner am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 52-Jährige befinde sich in der Einrichtung für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen in Quarantäne. In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises wurden alle vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen ergriffen. Am Dienstag und Mittwoch wurden insgesamt 37 weitere Bewohner und Mitarbeitende der Einrichtung getestet. Die Ergebnisse sollen gegen Ende der Woche vorliegen.