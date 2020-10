Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, hat es am Montag zwischen 8 und 14 Uhr die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert. Die Kontrollen wurden flächendeckend an Bahnhöfen sowie Busbahnhöfen in Aalen, Backnang, Crailsheim, Ellwangen, Fellbach, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Waiblingen und Winnenden durchgeführt.

Dabei überprüften rund 50 Beamte knapp 7000 Personen. Das Ergebnis: Fast 1000 Personen trugen keine Bedeckung oder trugen sie nicht richtig. Somit verstieß rund ein Siebtel der Personen gegen die Tragepflicht. In den allermeisten Fällen zeigten sich die kontrollierten Personen nach einem kurzen Dialog einsichtig. In vier Fällen waren die Personen weniger einsichtig, sodass es zu Anzeigen kam. Ihnen droht nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.