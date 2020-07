Einfache Schutztücher lassen sich in Fernost für 4 Cent fertigen. Händler verlangten teilweise 8 Euro dafür. Die Preise, die für Masken aufgerufen wurden, konnten verwirren.

Es herrschte Goldgräberstimmung. Atemschutzmasken waren im März und April extrem gefragt. Und erst recht, als das Tragen beim Einkauf oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht wurde. In Baden-Württemberg war dies am 27. April. Seriöse und weniger seriöse Anbieter witterten die Chance auf das schnelle Geld.

Auch heimische Unternehmer machten sich früh daran, das knappe Gut auf den Markt zu werfen.

Wolfgang Schaller zum Beispiel. Der Inhaber und Geschäftsführer von Wrapping Solutions im Rosengartener Teilort Uttenhofen ist darauf spezialisiert, an große Hersteller die Innenverkleidungen für Autos zu liefern. Weil das Geschäft in der Branche aber lahmte, sattelte er zügig um. Teilweise stellte er mit einigen Dutzend Mitarbeitern täglich 10.000 Masken her. Die Euphorie war riesig. Wolfgang Schaller bekam Unterstützung vom Haller Unternehmen Optima. Bei SWR war er zu Gast in einer Diskussionsrunde. Sechs Wochen lang verdiente der Betrieb gut mit der Masken-Fertigung.

Schnelle Veränderung: T-Shirts werden hergestellt

Doch inzwischen ist das Geschäft eingebrochen. Wolfgang Schaller musste die Mitarbeiter, die er im Eilverfahren eingestellt hatte, entlassen.

Wrapping Solutions ändert seine Fertigung erneut. Wolfgang Schaller will künftig T-Shirts herstellen, außerdem sein eigentliches Geschäft mit Fahrzeug-Innenverkleidungen wieder forcieren. „Die Krise zeigt, dass man bereit sein muss, sich zu verändern“, sagt der Unternehmer.

Gefälschte Ware, nicht absehbare Preise

„Es war wie im Wilden Westen“, sagt Philip Schabel. Der junge Geschäftsmann aus Schwäbisch Hall hatte sich im März auf den Weg in die Schweiz gemacht, dort auf eigene Kosten Masken besorgt und sie zum Selbstkostenpreis an Organisationen wie Arbeiterwohlfahrt und Rotes Kreuz weitergegeben.

Irgendwelche Hersteller hätten später irgendwelche Zertifikate gefälscht. Krankenhäuser und Altenheime hätten nach allen Masken gegriffen, die in Reichweite waren. Wer eine Anfrage nach Masken stellte, habe zehn Angebote bekommen. Doch acht der Anbieter hatten die Masken nicht, sie wollten sie irgendwoher besorgen. „Es wurde Ware verkauft, von der man gar nicht wusste, ob sie sich beschaffen ließ“, erklärt Schabel.

Auch Philip Schabel wurde Wucher vorgeworfen. Für 1000 Masken nahm er 5355 Euro. „Die Preise waren unkontrollierbar. Zum Zeitpunkt, als die Maskenherstellung in Auftrag gegeben wurde, war nicht absehbar, zu welchem Preis sie verkauft werden konnten“, argumentiert Philip Schabel. Außerdem seien Vorschüsse, Bankbürgschaften und der Transport zu zahlen gewesen.

Unkontrollierbarer Markt

In diesem unkontrollierbaren Markt hätten die Schwankungen mehrere 100 Prozent betragen. Auch Schabel hat inzwischen umgeschwenkt. Er ist eine Kooperation mit einem malaysischen Unternehmen eingegangen. Er wartet auf einen Übersee-Container mit fast drei Millionen Schutzhandschuhen.

Noch schneller und noch günstiger als Wrapping Solutions und zahlreiche andere regionale Hersteller waren die chinesischen Betriebe. Nachdem sie ihren heimischen Markt versorgt hatten, lieferten sie massenweise Masken in Richtung Europa. Von Engpass konnte schon bald keine Rede mehr sein. In den Warenkörben der großen Discounter lagen die Masken seit Ende April zum Preis von weit unter einem Euro das Stück. Inzwischen gibt es sie längst an jeder Ecke.