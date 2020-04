In der Nacht zum 1. Mai ist es Tradition, am geschmückten Stammbaum zu feiern. In diesem Jahr ist das Stellen der Maibäume in der gesamten Gemeinde untersagt. Auch darf kein Fest gefeiert werden. Nach der geltenden Rechtsverordnung des Landes ist der Aufenthalt von Personengruppen im öffentlichen Raum bis auf Weiteres untersagt. Aktuell ist diese Regelung bis 15. Juni in Kraft. „Aufgrund dessen machen wir alle Vereine und Gruppen sowie Ortsgemeinschaften und Nachbarschaften nochmals ausdrücklich auf dieses Verbot aufmerksam“, betont die Gemeindeverwaltung. In der Nacht zum 1. Mai dürfe nicht gefeiert werden. Die sozialen Kontakte sollten weiterhin reduziert bleiben und auch die vorgegebenen Abstände zu anderen Menschen eingehalten werden.

Mit dem Aufstellen des Maibaums ist oft ein Dorf- oder Stadtfest verbunden. Je nach Region wird direkt vor dem Aufstellen der Baum in einer Prozession durch den Ort getragen. Das Ziel ist zumeist ein zentraler Platz, z. B. der Marktplatz, im Dorf bzw. in der Stadt. Der Maibaum bleibt je nach Tradition bis zum Monatsende, mancherorts aber auch bis zum Herbst stehen.