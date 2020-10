Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 47,9 Infektionen pro 100.000 einwohner hat der Hohenlohekreis am Mittwoch die Corona-Vorwarnstufe erreicht. Das teilte das Landratsamt (LRA) am Abend mit.

Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt des Hohenlohekreis an dem Tag 21 Corona-Infektionen bestätigt. Mehr als 120 Kontaktpersonen seien daraufhin von den Fallermittlern ausfindig gemacht worden. Einige Betroffene, die positiv sind, befanden sich bereits als K1-Personen in Quarantäne.

Grundschulklasse in Bretzfeld betroffen

Eine Klasse der Grundschule in Bretzfeld-Bitzfeld befindet sich nun in häuslicher Isolation, vorsorglich wurde hier die ganze Schulkasse sowie zwei Lehrer als K1-Kontaktpersonen eingestuft. Ein weiterer positiver Fall trat in einer Gruppe des Kindergartens Bretzfeld auf, was die Quarantäne einer dortigen Kindergartengruppe mit sich brachte. Häusliche Isolation wurde zudem für eine Fußballmannschaft in Bretzfeld-Bitzfeld angeordnet. Allen K1-Personen wurde eine Testung empfohlen.

Sperrstunde könnte eingeführt werden

„Sollte der Inzidenzwert in kürzester Zeit weiterhin exponentiell steigen und sich das Infektionsgeschehen verschärfen, werden wir prüfen, ob wir in Abstimmung mit dem Land weitere lokale Maßnahmen ergreifen. Dies könnte zum Beispiel die Einführung einer Sperrstunde sein. Es gilt jetzt, für alle Verantwortung zu zeigen und unbedingt die aktuell geltenden Regelungen der Corona-Verordnung des Landes zu beachten. Gemeinsam haben wir die erste Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr bewältigt – gemeinsam werden wir mit Vorsicht und Bedacht auch die kritische Herbst- und Winterzeit schaffen“, so der Appell von Landrat Dr. Matthias Neth laut Pressemitteilung.

Die Abstrichstelle und die Isolierstation befinden sich weiterhin im Alarmmodus. Sie könnten aber wieder geöffnet werden, wenn es das Infektionsgeschehen verlange.