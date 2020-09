„Die Schulen haben vergangene Woche wieder mit dem Präsenzunterricht begonnen und auch der übrige Alltag gewinnt immer mehr an Normalität. Eine Vor- und Rücksicht im Umgang miteinander und in der Freizeitgestaltung ist deshalb umso wichtiger, um die erreichten Verbesserungen nicht aufs Spiel zu setzen. Einen erneuten Lockdown in unserem Landkreis müssen wir unbedingt verhindern.“, so Landrat Gerhard Bauer in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Infektionen in Betrieben und Schulklassen – Infektionen mit milden Symptomen

Ein Großteil der Infektionen in den vergangenen Wochen sei von privaten Feierlichkeiten und Reiserückkehrern ausgegangen. Jetzt werden nun auch vermehrt Infektionen in Betrieben und Schulklassen festgestellt, heißt es in der Mitteilung. Viele der positiv getesteten Personen weisen milde oder gar keine Symptome auf, können das Virus allerdings trotzdem übertragen, so die Mitteilung weiter.

„Unsere Mitmenschen, insbesondere diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, können wir nur schützen, indem wir die bestehenden Hygieneregeln und das Abstandsgebot auch weiterhin streng einhalten. Bleiben Sie weiterhin konsequent und meiden Sie, wenn möglich, größere Ansammlungen!“, appelliert der Landrat.

Personal im Gesundheitsamt wird aufgestockt

„Auch, wenn mich der starke Anstieg der Infektionszahlen besorgt, besteht kein Grund zur Resignation. Nach den bisherigen Erfahrungen ist der Landkreis gut aufgestellt. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen vermehrten Kontaktverfolgung wird das Personal im Gesundheitsamt wieder aufgestockt, um Infektionsketten so schnell und verlässlich wie möglich nachzuvollziehen.“ Landrat Bauer betont: „Das oberste Ziel ist immer noch, die Ausbreitung des Virus zu stoppen und einzudämmen. Helfen Sie durch Disziplin und Abstand mit, die herbei gesehnte Normalität wiederzuerlangen.“