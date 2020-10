Corona-­Verordnung weitere verschärfende Maßnahmen in verschiedenen Lebensbereichen zur Verhütung und Bekämpfung von SARS-CoV-2 beschlossen. Das Landratsamt Hall setzt deshalb die Allgemeinverfügung vom Wochenende außer Kraft. Die Landesregierung hat gestern die Pandemiestufe 3 ausgerufen und in derweitere verschärfende Maßnahmen in verschiedenen Lebensbereichen zur Verhütung und Bekämpfung von SARS-CoV-2 beschlossen. Das Landratsamt Hall setzt deshalb dievom Wochenende

Am Donnerstag, 15. Oktober, wurde der Landkreis Schwäbisch Hall mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 51,3 auf 100.000 Einwohner zum Risikogebiet erklärt. Die Infektionen sind vor allem auf Zusammenkünfte in Gasthäusern und im privaten Umfeld zurückzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Land hat gestern die „kritische Phase“ ausgerufen. „Am Wochenende haben sich die Ereignisse überschlagen. Unsere Allgemeinverfügung ist obsolet. Sie wurde aufgehoben und von der Homepage des Landratsamtes genommen“, so Landrat Bauer. Landrat Gerhard Bauer appelliert erneut an alle Bürger: „Bitte halten Sie die bekannten AHA-Regeln ein und lüften Sie regelmäßig. Meiden Sie soziale Kontakte so gut wie möglich und verzichten Sie auf Veranstaltungen, die nicht zwingend erforderlich sind.“