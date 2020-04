In Zeiten der Corona-Krise sind Unternehmen vor besondere Herausforderungen gestellt. Dienstreisen werden begrenzt oder ganz vermieden, der persönliche Kontakt von Menschen wird so gering wie möglich gehalten. Die Firmen in der Region gehen ganz unterschiedlich mit der Krise um.

Syntegon in Crailsheim, ehemals Bosch Packaging Technology, setzt auf die Mittel der Digitalisierung: Einer der wichtigsten Termine in einem Kundenprojekt der Maschinenbaubranche ist der „Factory Acceptance Test“ – zu Deutsch: Werksabnahme. Dabei prüft der Kunde beim Hersteller eine neu fertiggestellte Maschine im Hinblick auf Bestandteile, Spezifikation und Funktionalität. Entspricht alles seinen Vorstellungen, nimmt er die Maschine ab und sie wird zu ihm verschickt.

Dies findet bei Syntegon in diesen Wochen gleich mehrmals statt – doch Kunden sind dabei nicht vor Ort. Denn die Maschinenbauspezialisten gestalten Werksabnahmen bereits seit Mitte März digital. So bleiben die eigenen Mitarbeiter und die seiner Kunden vor dem Coronavirus geschützt – gleichzeitig wird das Geschäft weitergeführt. Das Unternehmen filmt die Abnahmeläufe mit mehreren Kameras, der Käufer ist dabei live per Internet zugeschaltet. Wie auch eine Abnahme vor Ort, dauert die digitale Variante in der Regel zwei Tage. „Dieser Rundumblick in der Anlage ist ein echter Mehrwert“, sagt Standortleiter Alexander Giehl. Die gesamte digitale Werksabnahme ist für ihn ein voller Erfolg: „Unsere Vision lautet: intelligente und nachhaltige Technologien für jeden. Das setzen wir auch bei den Abläufen unserer Kundenprojekte um.“

Die Videostreams werden bei Syntegon nun auch in früheren Entwicklungsphasen eingesetzt: Das Unternehmen verwendet Holzmodelle, um seinen Kunden den Aufbau der Maschinenanlagen zu verdeutlichen. In diesen Schritt sind die Kunden nun live per Video eingebunden. „Der Video-Livestream ermöglicht es uns, auf Kundenwünsche trotz großer Distanz direkt zu reagieren und mehrmalige Korrekturschleifen zu vermeiden“, sagt Giehl. Syntegon setzt nicht erst in der Corona-Krise digitale Instrumente ein. „Die Situation rund um das Coronavirus hat die Notwendigkeit bei uns und unseren Kunden aber noch erhöht“, erklärt Giehl.

Medizintechnik hat Vorrang bei Ebm-Papst in Mulfingen

Bei EBM-Papst in Mulfingen steht nun die Fertigung der überlebenswichtigen Beatmungstechnik für Intensivbetten in Kliniken an vorderster Stelle. Das Unternehmen erfährt nach eigenen Angaben eine „enorme Nachfrage im Bereich Beatmungsgeräte“. „Es kommt jetzt darauf an, Engpässe so gut wie möglich zu vermeiden, denn gute medizinische und medizintechnische Betreuung sind entscheidend im Umgang mit dem gefährlichen Virus“, schreibt der Ventilatoren- und Motorenbauer in einer Pressemitteilung.

EBM-Papst stellt Komponenten für Beatmungsgeräte her. Angesichts der aktuellen Lage hat die Gruppengeschäftsführung die Fertigung und Auslieferung von medizintechnischen Komponenten an allen Standorten weltweit mit der höchsten Prioritätsstufe versehen. Nötig macht dies auch die Anzahl der Anfragen: Diese habe sich im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie verfünfzehnfacht. Viele neue Anfragen bewegen sich im sechsstelligen Bereich. Für die Beatmungsgeräte liefert EBM-Papst verschiedenste Produkte. Neben Motor, Motoransteuerung und der zugehörigen Elektronik kommen komplette Radialgebläse des Ventilatoren- und Motorenherstellers zum Einsatz. Bislang konnte die erhöhte Nachfrage bedient werden, indem EBM-Papst seine Kapazitäten stark erhöht hat.

„Dank dem Einsatz der Mitarbeiter und der hervorragenden Arbeit der Bereiche Vertrieb, Produktion und Einkauf werden in engmaschiger Abstimmung Entscheidungen über den gezielten Einsatz unserer Ressourcen und Kapazitäten getroffen“, betont Jochen Schultheiß, Sales Manager Medical/Compact Air Technology. Und Stefan Brandl, CEO der EBM-Papst-Gruppe, fügt hinzu: „Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, der erhöhten Nachfrage im Medizintechnikbereich gerecht zu werden und tun alles in unserer Macht Stehende, um die Produktionskapazitäten entsprechend anzupassen. Unsere obersten Prioritäten sind dabei, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und die Versorgung unserer Kunden sicherzustellen.“