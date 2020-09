Kassenärztlichen Vereinigung haben gestern bei den Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft in der Schmollerstraße in Schwäbisch Hall-Hessental Corona-Tests angeboten und vorgenommen. Landratsamtes. Die Proben werden vom Landesgesundheitsamt ausgewertet. Die Ergebnisse sollen im Laufe des heutigen Nachmittags eintreffen. Mediziner derhaben gestern bei den Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft in der Schmollerstraße in Schwäbisch Hall-Hessental Corona-Tests angeboten und vorgenommen. Sie wurden nötig, weil vier Bewohner vor wenigen Tage positiv auf das Virus getestet worden waren. Unterstützt wurden sie dabei vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Schwäbisch Hall-Crailsheim, sowie Mitarbeitern des. Die Proben werdenLandesgesundheitsamt ausgewertet. Die Ergebnisse sollen im Laufe des heutigen Nachmittags eintreffen.

Die Abstrichaktion ist ruhig abgelaufen und wurde von allen Flüchtlingen positiv aufgenommen, schreibt das Landratsamt. Dieses hat am Montag über die geplante Testmöglichkeit, die auf Freiwilligkeit bei den Bewohnern beruht, informiert. Die Flüchtlinge befinden sich als K 1-Kontakte bereits in Quarantäne. Sollten positive Testergebnisse auftauchen, wird der Landkreis diese Personen in geeigneten Räumen unterbringen und die Verpflegung sicherstellen.

Gestern sechs Neuinfizierte im Landkreis Schwäbisch Hall

Landrat Gerhard Bauer hat die personelle Verstärkung des Gesundheitsamtes mit Kollegen aus dem Landratsamt angeordnet, um damit eine sichere und zeitnahe Verfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten. Bei den gestern sechs gemeldeten Neuinfizierten im Kreis handelt es sich unter anderem um einen Reiserückkehrer aus Südtirol und um vier Kontaktpersonen aus dem Kreise der bereits bekannten privaten Feiern. Das deute darauf hin, dass es derzeit außerhalb der bekannten Quellen kein weiteres Infektionsgeschehen im Landkreis gebe.