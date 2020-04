Die frischesten und detailliertesten Daten zu den Corona-Infizierten im Kreis verschickt das Landratsamt Schwäbisch Hall. Allerdings unterscheidet sich die Gesamtzahl stark von der des Landesgesundheitsamt. Denn dort werden die Fälle anders gezählt.

Seit Ende März kommen Zahlen zu den einzelnen Gemeinden im Kreis. Schrozberg war die Gemeinde, die am längsten vom Coronavirus verschont blieb. In der größten Stadt im Kreis, Schwäbisch Hall, steigt die Zahl der Infektionen am stärksten. Jedoch ist der Anstieg nahezu linear. Das bedeutet, dass Infizierte nur wenige Leute anstecken. Das deutet auf einen Erfolg der Quarantäne-Maßnahmen und des Kontaktverbots hin. Die Stadtverwaltung sieht die Lage ruhig.

Bisher sind in allen Gemeinden die Zahl der Infizierten durchweg gewachsen. In Vellberg und Michelbach an der Bilz sind am 30. März und in Bühlerzell am 2. April Patienten negativ auf den Virus getestet worden. Deswegen sinken dort am jeweiligen Tag die Kurven in unserem Diagramm.

In dieser Grafik siehst du die Entwicklung der Infektionen in den vergangenen Wochen:

Für die Sonntage, 28. März und 4. April, hat das Landratsamt keine Daten veröffentlicht. Deswegen haben wir den Durchschnittswert vom Samstag davor und dem Montag danach verwendet.