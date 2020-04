Die Abfallwirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall muss sich den hygienischen Herausforderungen stellen. Abfälle aus privaten Quarantäne-Haushalten sind über die Restmülltonne zu entsorgen. Darunter fallen nicht nur Hygieneartikel wie Taschentücher, Einwegwäsche oder Wischlappen, sondern auch Altpapier, Verpackungen und häusliche Bio- und Küchenabfälle. Das teilt das Landratsamt mit. Für alle anderen Haushalte, die nicht unter Quarantäne stehen, gilt weiterhin das Gebot der Mülltrennung.

Dieser Müll soll während der Quarantäne nicht entsorgt werden

Glasabfälle und Pfandverpackungen sowie Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe dürfen auch bei unter Quarantäne stehenden Haushalten nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Hier wird empfohlen, diese Abfälle bis zur Aufhebung der Quarantäne im Haushalt aufzubewahren und danach der getrennten Entsorgung zuzuführen.

So sollen Quarantäne-Haushalte ihren Müll verpacken

Die Abfälle sind in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken zu sammeln, die fest verschlossen (beispielsweise verknoten) werden müssen. Spitze oder scharfe Gegenstände müssen in stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen gesammelt und fest verschlossen werden. Geringe Mengen an flüssigen Abfällen sind mit ausreichend saugfähigem Material in Verbindung zu bringen um die Tropffreiheit zu gewährleisten. Größere Mengen an flüssigen Abfällen dürfen nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Diese Vorsichtsmaßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.