Seit Mitte März sind wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 alle Schulen in Deutschland geschlossen. Der Unterricht findet seither ausschließlich per E-Mail, Videokonferenz, Telefon und mit anderen technischen Hilfsmitteln statt. Nun sollen die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden. Ein eingeschränkter Schulbetrieb startet am übernächsten Montag, 4. Mai.

Berufsschulen lassen auch wieder Schüler kommen

Das betrifft die landkreiseigenen Berufsschulzentren in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie die Fröbelschule Ellrichshausen. Der stufenweise Einstieg in den Präsenzunterricht setzt Prioritäten auf die Abschlussklassen und die Durchführung aller Abschlussprüfungen, teilt die Landkreisverwaltung mit. Schüler dieser Klassenstufen müssen wieder in die Schulen gehen:

Gymnasium: erste und zweite Jahrgangsstufe

Gemeinschaftsschule: erste und zweite Jahrgangsstufe. Die Klassen 9 und 10.

Haupt- und Werkrealschulen: Klassen 9 und 10

Für auf G-Niveau unterrichtete Schüler der Klassenstufe 8 gilt dies noch nicht.

Näheres zu den einzelnen Schulen, der Beförderung und den Maßnahmen zum Infektionsschutz unten in der Info

All dies gilt analog für entsprechende Schüler an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Auch die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Schwäbisch Hall bereiten sich auf den stufenweisen Wiedereinstieg in den Unterricht vor.

Kombination mit E-Learning

Bis das ganze Unterrichtsangebot wieder zur Verfügung stehe, werde es noch dauern, sagt Landrat Gerhard Bauer. „Um dem Infektionsschutz bestmöglich Rechnung zu tragen, muss zum Beispiel das Abstandsgebot eingehalten werden. Dies erfordert verkleinerte Lerngruppen und geteilte Klassen, die auf eine größere Zahl von Räumen verteilt werden müssen. Dies führt zu weniger Platz vor Ort und bindet ­zusätzliche Lehrkräfte.“ Der Unterricht soll daher in der Wiederaufnahmephase in einer Kombination von Präsenz- und Fernlern­angeboten sichergestellt werden.

Hierzu stellt das Kreismedienzentrum (KMZ) des Landkreises Schwäbisch Hall bereits seit Schließung der Schulen eine Reihe von Unterrichtsangeboten in digitaler Form bereit. Die Onlinehilfen im Bereich KMZ Crailsheim bieten beispielsweise die Möglichkeit, Schüleraccounts zu generieren, die den Schülern Zugänge zu Unterrichtsmedien ermöglichen. Das Angebot enthält Lehrfilme und zahlreiche weitere Medienangebote wie thematisch vertiefende Arbeitsblätter.

„Es ist sehr wichtig, dass die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs gut vorbereitet wird“, sagt Landrat Gerhard Bauer. „Fernlernangebote sind weiterhin vor allem für diejenigen Schüler wertvoll, die noch nicht in den Präsenzunterricht einbezogen werden können.“