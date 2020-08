Die Zahl der Bürger im Kreis Hall, die sich auf den Coronavirus testen lassen möchten, steigen wieder. Grund dafür seien die wieder stärker steigenden Infektionszahlen, Vorsicht von Rückkehrern aus dem Urlaub und die Testpflicht für Menschen, die in Risikogebieten waren.

Deshalb eröffnet die Kreisärzteschaft für den Bereich Schwäbisch Hall ab Mittwoch, 19. August wieder den „Corona- Drive In“ in der Straßenmeisterei in Michelfeld, Stuttgarter Straße 21. Die Abstriche werden dort werktags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr abgenommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teststelle war am 15. Juni geschlossen worden, weil sie nur noch gering ausgelastet war.

Überweisung des Hausarztes ist Voraussetzung für Drive-In-Test

Mitgebracht werden muss eine Überweisung vom Hausarzt und die Krankenversicherungskarte.

Im Bereich Crailsheim können sich Patienten mit Symptomen und Reiserückkehrer in der Regel direkt an ihren Hausarzt wenden. Sollten Abstriche dort im Einzelfall nicht möglich sein, helfen Corona-Schwerpunktpraxen aus, an die der Hausarzt die Patienten dann überweist.

Reiserückkehrer sollen sich an Reise-Knotenpunkten abstreichen lassen

Reiserückkehrer werden insbesondere bei Rückreise an Wochenenden gebeten, als erste Anlaufstelle die zentralen Testmöglichkeiten an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen zu nutzen.