In der Gemeinschaftsunterkunft Schmollerstraße in Schwäbisch Hall-Hessental wurden vier Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Diese Personen wurden in die Gemeinschaftsunterkunft nach Michelfeld verlegt, in der aktuell keine weiteren Flüchtlinge untergebracht sind.

Bewohner werden am Mittwoch getestet

Die restlichen Bewohner der Unterkunft in der Schmollerstraße stehen als Kontakte der Kategorie 1 unter Quarantäne und dürfen die Unterkunft nicht verlassen. Insbesondere darf die Unterkunft auch nicht von Ehrenamtlichen betreten werden. Die Versorgung der Bewohner wird durch das Landratsamt Schwäbisch Hall organisiert. Am Mittwoch sollen die restlichen Bewohner der Schmollerstraße getestet werden.